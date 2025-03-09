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Военная операция на Украине ,  
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Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink

Маск: передовая линия ВСУ рухнет при отключении Starlink на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Маск назвал Starlink «костяком украинской армии». По его мнению, вся передовая линия ВСУ рухнет, если доступ к системе на Украине будет закрыт
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Передовая линия ВСУ рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink на Украине. Об этом заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX разработала эту технологию.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал он.

Предприниматель добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

Конкурент Starlink из ЕС допустил, что заменит связь от Маска на Украине
Технологии и медиа
Фото:Инна Вареница / Reuters

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил Маск.

Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

Вашингтон приостановил передачу Киеву военной помощи в начале марта. 22 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривали ограничение доступа Украины к Starlink, но Маск назвал это сообщение ложным. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров говорил, что у страны есть альтернативы Starlink.

К апрелю 2023-го у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Spaceshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии.

В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма. Он объяснил, что сделал это, чтобы не нарушить санкции США.

Французская спутниковая компания Eutelsat, владелец OneWeb, конкурента Starlink, допустила, что заменит связь от Starlink на Украине, если она будет отключена. Представитель Еврокомиссии подтвердил Financial Times факт изучения возможных «альтернатив Starlink на Украине».

Российская сторона помощь Киеву со стороны западных стран осуждает.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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