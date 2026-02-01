 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Украиной временно ограничили работу спутников Starlink

Сюжет
Военная операция на Украине
Над Украиной временно не работает спутниковая связь Starlink. Как сообщил советник министра обороны, меры приняты при содействии SpaceX и связаны с защитой страны от атак дронов

На Украине введены временные ограничения в работе спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, часть пользователей Starlink уже столкнулась с первыми последствиями этой меры. «Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — подчеркнул он.

Бескрестнов уточнил, что текущие меры носят временный и экстренный характер, а в дальнейшем будут заменены более комплексным и продуманным решением, на разработку которого потребуется время. По его словам, компания SpaceX «вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны».

По данным профильного портала Dronexl, Starlink ввела ограничение скорости (около 75–90 км/ч), чтобы предотвратить работу своих терминалов на быстро движущихся беспилотниках. На фоне этого Киев готовит «белый список», чтобы над территорией страны работали только одобренные украинские терминалы.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск ответил фразой «всегда рад» на благодарность украинского министра обороны Михаила Федорова за работу над предотвращением использования спутниковой связи Starlink российской стороной.

Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины
Технологии и медиа
Илон Маск

О том, что российские военные начали пользоваться терминалами Starlink Маска, в феврале 2024-го писали УНИАН, Newsweek и Defense One. В SpaceX тогда подчеркивали, что не сотрудничают с властями или вооруженными силами России.

В 2025-м Маск назвал Starlink «костяком украинской армии». По его мнению, вся передовая линия ВСУ рухнет, если доступ к системе на Украине будет закрыт.

К весне прошлого года у украинской стороны было более 50 тыс. терминалов Starlink. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Spaceshield. В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма.

Теги
Валерия Доброва
Илон Маск Украина Starlink
