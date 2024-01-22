Насколько ЕС приблизился к одобрению нового пакета помощи Украине

Министры стран ЕС подтвердили, что намерены согласовать новый пакет помощи на €50 млрд для Украины в ближайшие недели. Ранее Венгрия наложила на него вето. Как ЕС пытается разрешить эту проблему — в материале РБК

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Почему Венгрия не дает согласовать помощь для Киева

Центральной темой на Совете ЕС по иностранным делам, прошедшем 22 января в Брюсселе, стало урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Однако, как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, это не значит, что Украине стоит переживать, поскольку «поддержка внутри ЕС сильна как никогда».

Сейчас Брюссель готовит согласование пакета помощи для Киева объемом €50 млрд, выделение которого в декабре заблокировала Венгрия. Страны надеются разрешить спор 1 февраля на внеочередном саммите. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш по прибытии на встречу 22 января обратился к делегатам стран, которые «хотели бы потратить деньги на другие цели», и объявил, что помогать Украине в будущем будет только дороже, поскольку «Россия не остановится». Кариньш также отметил, что в ЕС обеспокоены тем, что решение о новом пакете помощи еще не принято, но выразил уверенность, что на этой или следующей неделе оно будет достигнуто.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила, что ЕС готовит решение, которое позволит согласовать помощь Киеву в ближайшие недели.

Осенью 2023 года Еврокомиссия (ЕК) представила пакет помощи для Украины на €50 млрд (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд), рассчитанный на четыре года. Однако на саммите ЕС 15 декабря премьер-министр Венгрии наложил вето на выделение этой суммы, поскольку Будапешт выступает против совместной помощи ЕС Украине за счет средств из бюджета союза. Решение венгерских властей во многом объясняется их собственным конфликтом с Евросоюзом. По данным СМИ, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта перед тем, как согласовать обновленный бюджет союза, содержащий пакет финансовой помощи для Киева. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за разногласий с этой страной. Чтобы получить эти средства, венгерским властям надо обеспечить защиту прав ЛГБТ (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны), а также признать верховенство европейского права над национальным и выполнить ряд других условий. Накануне декабрьского саммита ЕС в СМИ появилась информация, что Венгрия не будет блокировать пакет помощи для Украины в обмен на разморозку транша. 13 декабря ЕК разблокировала €10,2 млрд, отрицая связь этого решения с позицией Будапешта. В любом случае на решение Венгрии это не повлияло. Сегодня она продолжает также блокировать выделение Евросоюзом Украине восьмого транша военной помощи на €500 млн в рамках Европейского фонда мира. Формально венгерский премьер-министр Виктор Орбан не голосовал за декабрьское решение Брюсселя начать переговоры о вступлении Украины в объединение — во время голосования он «вышел за кофе» по просьбе канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Орбан продолжает выдвигать ЕС условия согласования пакета для Украины. 16 января он заявил, что готов будет сделать это только в случае, если будет создан специальный денежный фонд для такой помощи вне бюджета ЕС. Еще венгерский премьер предложил рассчитать нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода. «Выделять €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов», — отметил политик.

После встречи с европейскими коллегами 22 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не присоединится к финансированию военной помощи Украине. Хотя ЕС, утверждает он, предложил выделить в этом году €5 млрд на военную помощь Украине вне союзного бюджета, собрав их с государств-членов. Венгерский министр считает, что еврочиновники в Брюсселе охвачены «военным психозом», а Будапешт не считает возможным разрешение конфликта на Украине военными методами.

Россия осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Российский президент Владимир Путин назвал Украину источником поставок нелегального оружия.

Как Евросоюз пытается преодолеть вето Венгрии

ЕС активно работает над решением, которое поможет убедить Будапешт отказаться от вето или в крайнем случае — согласовать помощь для Украины без участия Венгрии.

Существующие способы преодоления вето Венгрии перечислил 18 января посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов. Первый подразумевает создание отдельного фонда помощи Украине в рамках бюджета объединения, для чего не требуется единогласного одобрения всех стран-членов. Второй — создание внебюджетного фонда, в который страны союза будут делать взносы.

Третий способ предполагает взятие Еврокомиссией кредитов на помощь Украине под гарантии отдельных стран союза. О проработке этого механизма в конце декабря писала FT. По данным издания, схема предполагает предоставление экономической помощи Украине в размере €20 млрд. Так, ЕК сможет занять для Украины на финансовых рынках необходимую сумму в виде кредитов. Для согласования такого механизма не требуется единогласного решения ЕС, принимать его должны только страны-члены с высокими кредитными рейтингами.

22 января WSJ обнародовала еще одну компромиссную инициативу, которая могла бы удовлетворить правительство Орбана. Европейская служба внешних связей ЕС разработала механизм, который предусматривает возврат свыше €20 млрд членам объединения в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Украине в течение следующих четырех лет. Инициатива предполагает создание специального фонда, который поглотит около €6,5 млрд из Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства фонда пойдут на компенсацию расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для передачи Киеву. Часть денег используют также на оплату расходов по программе военной подготовки украинских военных в ЕС. Согласно проекту в этом году ЕС может предложить компенсацию в размере €7,5 млрд. По данным издания, обсуждение этой инициативы начнется как раз на саммите 1 февраля. Однако окончательное согласование, вероятно, займет недели, поскольку для этого требуется единогласное решение стран ЕС.

Стоит также учитывать, что в арсенале Брюсселя есть и нефинансовые формы давления на Венгрию. Помимо блокировки средств из европейских фондов обсуждается и ограничение прав страны при голосовании. Ряд депутатов Европарламента (ЕП) недавно предложили подать на ЕК в суд за то, что она разблокировала €10,2 млрд для Венгрии. 18 января ЕП принял резолюцию (345 голосов «за», 104 — «против») с призывом лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Речь идет о применении ст. 7 Договора о ЕС, согласно которой ЕП большинством голосов может привлечь любое государство к ответственности перед ЕС за нарушение принципа верховенства права. После этого главы государств объединения могут лишить страну права голоса.

Однако рассчитывать, что Брюссель дойдет до этого, не приходится. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что наложит вето на любые попытки ЕС ограничить Венгрию в правах. Как отмечает издание Politico, Румыния тоже может не одобрить применение ст. 7 Лиссабонского договора, опасаясь, что следующей будет она сама.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин заявил РБК, что вето Венгрии, скорее всего, будет преодолено. По его мнению, сейчас идет открытый торг: так как Будапешт блокирует систематическую поддержу Украины, то под вопросом оказывается и финансовая поддержка самой Венгрии внутри ЕС.

«Создание нового внебюджетного фонда для Киева позволит сохранить лицо как Венгрии, так и ЕС. Однако не менее важный фактор, который позволит обеспечить позитивное в понимании Брюсселя решение по Украине, — это усиление позиции ЕК перед грядущими выборами в Европарламент. Урсуле фон дер Ляйен, главе ЕК, важно подчеркнуть достижения ее, как она выразилась, геополитической комиссии, поэтому европейские демократы будут прилагать все усилия, чтобы согласовать систематическую поддержку Киева», — резюмировал эксперт.

Какую новую военную помощь Украина получит от Европы

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам 22 января по видеосвязи, чтобы сообщить об актуальных военных нуждах. Он отдельно подчеркнул важность одобрения программы долгосрочного финансирования в размере €50 млрд и напомнил о необходимости создать общее пространство европейских оборонных индустрий и европейский оборонный хаб на Украине. Кулеба также отметил, что Россия до сих пор получает с Запада некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия. И выразил надежду, что скоро будет введен запрет на поставки товаров двойного назначения, а также утвержден 13-й пакет санкций против России.

На пресс-конференции по итогам встречи Жозеп Боррель заявил, что настало время «делать больше и быстрее» для Украины. Шеф европейской дипломатии считает, что ЕС оперативно реформирует Европейский фонд мира с годовым бюджетом в €5 млрд. Речь идет о фонде, который предоставляет военную помощь Украине, поскольку ЕС переходит от отправки оружия из существующих запасов к закупке новых. Боррель анонсировал свой визит на Украину в первые недели февраля, а также заявил, что ЕС приближается к решению заморозить российские активы и передать их Киеву.

Комментируя возможность переноса военных действий на территорию стран НАТО, Боррель отметил, что пока надо сконцентрироваться на поддержке Украины: боевые действия там несут реальную угрозу для Европы, но предполагать, что произойдет через пять или больше лет, невозможно.

В ЕС продолжают звучать аргументы за усиление военной поддержки Киева. «Российская военная промышленность работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В Европе она не работает на полную мощность. Мы еще не полностью осознали факт, что война вернулась в Европу», — заявил глава МИД Латвии Кариньш.

Обеспокоенность недостаточной поддержкой Киева выразил ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава немецкого правительства заявил, что к 1 февраля нужно составить как можно более точное представление, какой конкретный вклад внесут европейские партнеры в поддержку Украины в этом году, ведь объемы обещанной военной помощи сейчас недостаточны.

Правительство ФРГ уже решило удвоить размер военной помощи. Вместо планируемых €4 млрд она составит €7 млрд. 16 января Берлин также анонсировал новый пакет помощи для Украины, в который войдут среди прочего 4 танкера Zetros, 30 боевых машин пехоты Marder и боеприпасы для танков Leopard 1. В тот же день о новой помощи заявил Париж. Франция намерена передать Украине еще одну партию крылатых ракет Scalp. Кроме того, Париж и Киев договорились о формировании «артиллерийской коалиции» для поставок боеприпасов.

Во время визита в украинскую столицу 22 января польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что страны намерены создать совместные оборонно-промышленные предприятия. Польша также пообещала новый оборонный пакет для Украины. Речь зашла и о присоединении республики к инициативе G7 по гарантиям безопасности для Киева (сегодня соответствующий документ с Украиной подписала только Великобритания; а Франция выразила к этому готовность).

Сообщается, что 23 января НАТО планирует объявить о «новых крупных инвестициях в артиллерийские боеприпасы».