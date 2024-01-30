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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал человека, способного остановить конфликт на Украине

Орбан назвал Трампа лидером, способным остановить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Венгрии в интервью Le Point рассказал на каких условиях готов согласовать финансовую помощь ЕС Киеву и кого из политических лидеров считает способным остановить конфликт на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является «единственным лидером, способным остановить войну».

«Если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, войны в Европе не было. Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя — Дональд Трамп», — заявил Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

Венгерский премьер также назвал условие, при котором Будапешт снимет вето на выделение Киеву финансовой помощи ЕС в размере €50 млрд.

«Мы решили сделать компромиссное предложение: мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что должны выделить €50 млрд, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что должны предоставить ее на четыре года. Но Венгрия готова присоединиться к инициативе 26 стран Евросоюза, если будут гарантии того, что каждый год мы будем решать, продолжать или нет отправлять эти деньги. И это ежегодное решение должно иметь ту же юридическую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным», — заявил он.

Венгерский премьер также выразил сожаление насчет того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как способ шантажа. Однако, по его словам, в данном случае речь идет «о восстановлении и поддержании единства Евросоюза». «Если вы заставляете кого-то быть частью чего-то, что ему не нравится и в чем он имеет право не участвовать <...>, справедливо и разумно дать ему возможность стать этой частью», — подчеркнул премьер.

Он повторил, что Венгрия придерживается позиции об невозможности военного решения конфликта на Украине, однако остальные 26 стран-членов Евросоюза считают иначе. «Их предложение направлено на военное решение, с которым я не согласен. Венгры это тоже не поддерживают. Мы считаем, что единственное решение — дипломатическое. Оно предполагает переговоры о прекращении огня и мире», — считает Орбан.

Премьер объяснил, что в этом контексте Будапешт просят одобрить выделение Киеву €50 млрд на ближайшие четыре года, что, по его словам, является эскалацией конфликта. «Мы имеем право не соглашаться, потому что у нас есть бюджет Европейского Союза, который был принят три года назад всеми членами, в том числе Венгрией. Этот европейский бюджет — основа, которую другие теперь хотят изменить. Я считаю, что каждый член ЕС имеет право защищать бюджет в том виде, в каком он был создан», — заявил он.

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Орбан добавил, что «Венгрия не любит использовать свое право вето и голосовать против других, потому что хорошо понимает, что единство — это ценность». Ранее Будапешт стал единственным членом ЕС, высказавшимся против выделения €50 млрд Киеву.

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Bloomberg писал о подготовке 26 стран ЕС к лишению Венгрии права голоса как государства — члена Евросоюза, если Будапешт продолжит блокировать принятие решения о поддержке Украины. Financial Times называл потенциальным резервным сценарием отправку Киеву средств из внебюджетных фондов Европейского союза под национальные государственные гарантии. Российская сторона осуждает любую западную помощь Украине, утверждая, что она приведет к затягиванию конфликта.

Трамп не раз говорил, что в случае повторного избрания президентом США смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа. 21 января он заявил, что в случае победы на выборах в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Украинский президент Владимир Зеленский называл предложение Трампа  «очень опасным». По мнению Зеленского, позиция экс-президента США исключает учет мнения украинского народа. 

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Юлия Овчинникова
Украина Россия Европейский Союз Венгрия Виктор Орбан США Дональд Трамп
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