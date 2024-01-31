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Военная операция на Украине ,  
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Лидеры фракций Европарламента призвали к срочной помощи Украине

Лидеры пяти фракций Европарламента выступили против задержек денег для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Лидеры пяти фракций в преддверии внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе призвали срочно согласовать поддержку Украины в рамках Фонда помощи на €50 млрд. Россия осуждает оказание поддержки Киеву со стороны Запада
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Лидеры пяти фракций Европарламента в преддверии внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе призвали срочно согласовать экономическую и финансовую поддержку Украины в рамках Фонда помощи.

Заявление глав фракций Европейской народной партии (EPP) Манфреда Вебера, «Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) Иратче Гарсии, «Обновляя Европу» (Renew Europe) Валери Хайер, а также сопредседателей фракций «Зеленые — Европейский свободный альянс» Терри Рейнтке и Филиппа Ламберта и «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) Рышарда Легутко и Николы Прокаччини приводит Euractiv.

«Мы, лидеры основных политических групп в Европейском парламенте, едины в том, чтобы призвать всех глав государств и правительств ЕС, которые соберутся на завтрашнем внеочередном заседании Европейского совета, принять решения, необходимые для решения чрезвычайных задач, стоящих перед Украиной. Мы призываем Европейский совет и государства-члены выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине и активизировать усилия по поставкам боеприпасов и военной поддержки, в чем так остро нуждаются украинские силы», — говорится в их совместном заявлении.

FT узнала о возможном провале плана ЕС подорвать экономику Венгрии
Политика
Фото:Johanna Geron / Reuters

Лидеры фракций подчеркнули, что дальнейшие задержки помощи или «ежегодные вето» невозможны.

Как сообщает Reuters, лидеры Евросоюза в четверг, 1 февраля, предложат проводить ежегодные дебаты по пакету помощи для Киева в размере €50 млрд ($54 млрд), против которого возражает Венгрия. Таким образом, блок рассчитывает избежать вето Будапешта на выделение средств.

Помощь ЕС рассчитана на удовлетворение потребностей Украины на 2024–2027 годы, включая €33 млрд в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов из бюджета ЕС.

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Венгрия блокирует помощь Киеву на €50 млрд. Bloomberg сообщал, что ЕС в любом случае собирается одобрить выделение денег для Киева к концу февраля. Однако если Будапешт снова наложит вето на это решение, Брюсселю придется искать другой вариант финансирования. FT, в частности, писала, что в Евросоюзе разрабатывают план, как подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется согласовать финансирование Киева. Венгрия сочла это шантажом.

Российские власти критикуют помощь Запада Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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