FT анонсировала «разборки» в ЕС с Орбаном из-за Украины

ЕС приступил к последней попытке убедить Орбана согласиться на помощь Украине — в обратном случае Венгрию могут лишить права голоса, работа ее экономики будет намеренно нарушена. Брюссель подозревает Будапешт в попытке шантажа

Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Лидеры стран Евросоюза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить венгерского премьера Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от объединения на €50 млрд, пишет Financial Times.

Издание назвало инициативу выяснением отношений или разборками с Будапештом и напомнило о дискуссии внутри ЕС по возможности лишения Венгрии права голоса. Такое решение может быть принято на основании ст. 7 Договора о Евросоюзе, но, как уточняет Bloomberg, власти некоторых стран щепетильно относятся к возможности настолько конфронтационного решения.

Один из высокопоставленных дипломатов пояснил, что «дело не в Украине». «Орбан использует эту возможность для шантажа институтов и остальной части ЕС. Если это совпадет с его пророссийской повесткой и в дальнейшем он будет способен пустить все под откос, тогда еще лучше», — сказал он.

Ст. 7 Договора о Европейском союзе допускает ограничение прав государства-члена, в том числе лишение права голоса в случае, если страна «серьезно и настойчиво» нарушает принципы, на которых основан ЕС и которые определены в ст. 2 этого договора (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая прав меньшинств). Применение этой статьи может быть инициировано по предложению 1/3 стран — членов ЕС или Еврокомиссии и с согласия большинства (2/3) депутатов Европарламента.

Если переубедить Орбана не получится, в Евросоюзе готовятся подорвать экономику Венгрии, давя на ее слабости, выяснила ранее FT. Речь идет об ослаблении валюты, снижении экономической привлекательности, так как в стране уже высокая инфляция и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга.

Как теперь пишет FT, в ЕС позитивно расценили утечку документа. Один из европейских чиновников отметил, что документ «не излагает план, а вносит предложения», а публикация позволила усилить давление на Орбана, кроме того, у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вероятно, «есть кое-то в запасе» для саммита. После публикации статьи форинт, валюта Венгрии, ослабел.

В проекте выводов саммита сказано, что Евросоюз предлагает проводить ежегодные обсуждения выделяемой Украине помощи на уровне лидеров без необходимости единогласных решений, однако Венгрия требует устраивать каждый год голосование, которое бы требовало поддержки всех стран ЕС для продолжения финансирования. Это дало бы Будапешту право наложить вето на оказание помощи Киеву. Другие страны ЕС выступают против идеи Венгрии, поскольку такой механизм поставил бы под угрозу обеспечение стабильного и предсказуемого финансирования Украины.

Венгрия также хочет ограничить предельную сумму кредитов для Украины до €9 млрд, а невозвратные кредиты — €5 млрд, выяснил Bloomberg.

В Евросоюзе подозревают Орбана в попытке шантажировать остальные 26 стран объединения, чтобы разблокировать €20 млрд финансирования, которые были заморожены из-за вопросов к соблюдению в Венгрии верховенства права и прав человека. Венгрия также хочет продлить срок выделения средств от ЕС по восстановлению от COVID-19 на два года.

По словам одного из дипломатов, Орбан может получить деньги двумя путями: либо выполнить рекомендации по правам человека, либо заставить Евросоюз согласиться с его условиями, и он склоняется к последнему. Собеседник Bloomberg допустил, что ЕС разблокирует примерно €10 млрд, но требований по верховенству права к Венгрии это не снимет.