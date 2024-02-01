Лидеры ЕС договорились о помощи для Украины в $50 млрд
Лидеры стран ЕС договорились о выделении помощи Украине в $50 млрд. Об этом в своем X (бывший Twitter) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, на выделение помощи из бюджета ЕС согласились «все 27 стран ЕС».
Против выделения помощи ранее выступала Венгрия.
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