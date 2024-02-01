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Политика ,  
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Лидеры ЕС договорились о помощи для Украины в $50 млрд

Фото: Алексей Чумаченко / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Фото: Алексей Чумаченко / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Лидеры стран ЕС договорились о выделении помощи Украине в $50 млрд. Об этом в своем X (бывший Twitter) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, на выделение помощи из бюджета ЕС согласились «все 27 стран ЕС».

Против выделения помощи ранее выступала Венгрия.

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