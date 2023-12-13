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Политика ,  
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Венгрия назвала условие снятия вето на помощь ЕС Украине

Советник Орбана: Венгрия снимет вето на помощь Украине при разморозке ее средств

Венгрия готова снять вето на четырехлетний пакет поддержки Украины в размере €50 млрд, предложенные Еврокомиссией, если ЕС разморозит средства поддержки Будапешта (около €30 млрд), заявил главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью Bloomberg. Агентство отмечает, что Балаш Орбан не имеет родственных отношений с премьером.

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса, — сказал он. — Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно осуществляться из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными».

В то же время Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Украине и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без изменений в бюджете, отметил Балаш Орбан, добавив, что Венгрия «рассмотрит возможность внесения вклада» в этот пакет.

По его словам, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ — постоянное требование Будапешта — а также дополнительные субсидии ЕС, чтобы сделать экономику блока более конкурентоспособной.

Однако членство Украины в ЕС остается «красной линией» для Будапешта, подчеркнул Балаш Орбан, поскольку Венгрия считает ее не соответствующей критериям. В связи с этим необходимо отложить начало переговоров о присоединения Киева к блоку, чтобы избежать «отправки негативного сигнала Украине». «Отправка негативного сигнала Украине противоположна тому, чего хочет Венгрия», — заявил он.

ЕС в прошлом году приостановил передачу Венгрии порядка €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТ-сообщества и предоставления убежища.

Как отмечает Bloomberg, ожидается, что ЕС к 13 декабря разблокирует €10 млрд финансирования для Венгрии после принятия законов, направленных на независимость судов. Однако Орбан заявил, что Будапешт хочет получить всю сумму.

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Венгрия финансирование

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