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МИД заявил, что Швейцария не может представлять интересы Киева в России

Берн согласился на просьбу Киева представлять его дипломатические интересы в России. В российском МИДе ответили, что, присоединившись к санкциям, Швейцария утратила статус нейтрального государства
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Присоединившись к санкциям против России, Швейцария утратила статус нейтрального государства, поэтому не может представлять дипломатические интересы Киева в России. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

По его словам, Швейцария уже давно интересовалась мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в России и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломатические отношения между Киевом и Москвой были разорваны после начала российской военной операции на Украине. Накануне стало известно, что Берн согласился на просьбу Киева представлять его дипломатические интересы в России.

В настоящее время Швейцария также представляет интересы Грузии в России, так как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны с 2008 года.

Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в России
Политика
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Москвы. «Список лиц и организаций, попадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией на Украине, полностью соответствует списку ЕС», — отмечали в швейцарском правительстве. В то же время там подчеркивали, что ни одна из введенных мер «не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией».

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В России европейские ограничения называли нелегитимными и указывали, что санкции — это «обоюдоострое оружие». «Пытаясь нанести ущерб нам, они тоже должны будут платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В марте правительство России утвердило список «недружественных» государств. В него, наряду со всеми странами ЕС, Украиной, США, Канадой, Японией и другими государствами, вошла Швейцария.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Швейцария МИД дипломатические отношения Военная операция на Украине
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