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Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в России

В условиях разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной представлять интересы Киева в Москве готова Швейцария. Об этом заявил ТАСС официальный представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер. Однако, уточнил он, для этого нужно еще получить согласие России.

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — отметил Эльчингер.

Он пояснил, что «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам». К ним относятся, в частности, «роль принимающей стороны для переговоров и встреч», а также поддержка «возможных переговоров» и экспертный вклад в их подготовку.

О разрыве дипломатических отношений с Россией президент Украины Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года — в день начала специальной военной операции.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сказал Зеленский.

Теги
дипломатические отношения Украина Россия Швейцария
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