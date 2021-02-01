Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России

Энтони Блинкен (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что протесты в России связаны с внутренними причинами, и Соединенные Штаты не имеют к ним отношения. Об отношении к протестам в России он рассказал в интервью NBC News.

«Правительство России делает большую ошибку если верит, что дело в нас. Все дело в них, в правительстве, разочаровании российского народа в коррупции и автократии. Я думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за ее пределами», — сказал Блинкен.

В воскресенье, 31 января, несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде городов России, самая крупная акция прошла в Москве. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо» всего силовики задержали более 5 тыс. человек — это рекордное количество задержаний за последние годы. МВД пока не публиковало официальные данные о количестве задержанных.

Посольство США в России осудило задержания на несогласованных акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. После этого МИД России обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела России и «поощрении протестов». «Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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