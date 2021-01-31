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Отравление Навального ,  
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МВД назвало число участников акции протеста в Москве

По данным МВД, на несанкционированный акции протеста в Москве приняли участие 2 тыс. человек. Официальных данных о числе задержанных в столице нет. Правозащитники сообщили о задержании 520 человек
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве в несанкционированной акции протеста принимают участие 2 тыс. человек «включая представителей СМИ», следует из информации, опубликованной на сайте управления МВД по Москве.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города», — сообщили в полиции.

Официальных данных о числе задержанных в Москве пока нет. Согласно данным ОВД-Инфо, в Москве задержали 520 человек — наибольшее количество по стране.

Правозащитники сообщили о более 2 тыс. задержанных на протестах в России
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Всего по данным на 15:21 мск на акциях протеста, которые 31 января проходят в Москве и в других городах России, задержали 2291 человек. На втором месте по числу задержанных находится Санкт-Петербург — 242 человека.

В ходе протестов происходят стычки митингующих с силовиками. В частности, столкновения с ОМОНом произошли на Комсомольском проспекте в Москве и на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Несанкционированные акции протеста проходят в поддержку Алексея Навального, которого арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, обвиняя его в нарушении условий испытательного срока.

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