МВД назвало число участников акции протеста в Москве

По данным МВД, на несанкционированный акции протеста в Москве приняли участие 2 тыс. человек. Официальных данных о числе задержанных в столице нет. Правозащитники сообщили о задержании 520 человек

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве в несанкционированной акции протеста принимают участие 2 тыс. человек «включая представителей СМИ», следует из информации, опубликованной на сайте управления МВД по Москве.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города», — сообщили в полиции.

Официальных данных о числе задержанных в Москве пока нет. Согласно данным ОВД-Инфо, в Москве задержали 520 человек — наибольшее количество по стране.

Всего по данным на 15:21 мск на акциях протеста, которые 31 января проходят в Москве и в других городах России, задержали 2291 человек. На втором месте по числу задержанных находится Санкт-Петербург — 242 человека.