Посол США объяснил публикацию маршрутов акций в поддержку Навального

Посольство США опубликовало маршруты протестных акций 23 января, чтобы обезопасить американцев — дипмиссия попросила их не приближаться к местам проведения шествий, пояснил Салливан. В МИД России это сочли вмешательством

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Посольство США в России разместило на сайте дипмиссии подробную информацию о несогласованных акциях протеста, которые прошли 23 января в российских городах в поддержку Алексея Навального, с целью обеспечить безопасность американских граждан, которые находятся в стране. Об этом в интервью «Дождю» заявил посол Джон Салливан.

Как пояснил дипломат, позиция посольства состоит в том, что граждане США не должны ходить на митинги в России — провластные или оппозиционные, — «потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное».

«Именно это и произошло в субботу [23 января]. Поэтому мы должны предупреждать людей, мы обязаны предупреждать людей, чтобы они туда не ходили. Именно это мы и сделали», — заявил Салливан. Он отметил, что посольство не давало никаких инструкций, а предупредило американцев, чтобы они не ходили на акции и не приближались к местам их проведения. По словам дипломата, другие посольства в России сделали то же самое, это обычная дипломатическая практика.

У Москвы и Вашингтона есть «явные расхождения» по всем вопросам, связанным с делом Навального, отметил Салливан. Так, позиция Соединенных Штатов заключается в том, что доказательства отравления оппозиционера в августе прошлого года «совершенно и безусловно очевидны». Дипломат также выразил обеспокоенность из-за задержания оппозиционера по его возвращении в Россию. «Не думаю, что мы придем здесь к соглашению, но надеюсь, что его освободят», — отметил он.