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Отравление Навального ,  
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Посол США объяснил публикацию маршрутов акций в поддержку Навального

Посольство США опубликовало маршруты протестных акций 23 января, чтобы обезопасить американцев — дипмиссия попросила их не приближаться к местам проведения шествий, пояснил Салливан. В МИД России это сочли вмешательством
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Посольство США в России разместило на сайте дипмиссии подробную информацию о несогласованных акциях протеста, которые прошли 23 января в российских городах в поддержку Алексея Навального, с целью обеспечить безопасность американских граждан, которые находятся в стране. Об этом в интервью «Дождю» заявил посол Джон Салливан.

Как пояснил дипломат, позиция посольства состоит в том, что граждане США не должны ходить на митинги в России — провластные или оппозиционные, — «потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное».

МИД выразил послу США протест из-за слов об акциях в поддержку Навального
Политика
Джон&nbsp;Салливан

«Именно это и произошло в субботу [23 января]. Поэтому мы должны предупреждать людей, мы обязаны предупреждать людей, чтобы они туда не ходили. Именно это мы и сделали», — заявил Салливан. Он отметил, что посольство не давало никаких инструкций, а предупредило американцев, чтобы они не ходили на акции и не приближались к местам их проведения. По словам дипломата, другие посольства в России сделали то же самое, это обычная дипломатическая практика.

У Москвы и Вашингтона есть «явные расхождения» по всем вопросам, связанным с делом Навального, отметил Салливан. Так, позиция Соединенных Штатов заключается в том, что доказательства отравления оппозиционера в августе прошлого года «совершенно и безусловно очевидны». Дипломат также выразил обеспокоенность из-за задержания оппозиционера по его возвращении в Россию. «Не думаю, что мы придем здесь к соглашению, но надеюсь, что его освободят», — отметил он.

МИД увидел вмешательство в предупреждении посольства США о митингах
Политика
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В целом дело Навального не входит в сферу американо-российских отношений, но ситуация вокруг него должна обсуждаться двумя странами, а также на уровне Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сказал посол.

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Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы также подтвердила ОЗХО. Российские врачи исключили версию с отравлением и в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ. Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

18 января оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После ареста Навального 23 января в десятках российских городов прошли несогласованные с властями акции протестов. Наиболее крупная состоялась в Москве. По данным МВД, в ней участвовали около 4 тыс. человек, Reuters и AP оценили численность протестующих в 15–40 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 4 тыс. человек, большинство из них — в столице. Официальной информации о числе задержанных пока нет. Следственный комитет завел уголовные дела против организаторов несанкционированных акций и подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов, в суды поступили тысячи дел об административных правонарушениях на митингах. Некоторых соратников оппозиционера поместили под домашний арест.

В преддверии митингов посольство США разместило уведомление, в котором привело список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников. При этом дипломаты предупредили, что демонстрации не согласованы с властями, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских. В связи с этим дипломаты попросили американцев избегать участия в митингах.

В российском МИДе сочли действия посольства вмешательством во внутренние дела страны и заявили, что они совпадают с доктриной США по «стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломатам нужно объясниться в связи с  публикацией маршрутов протестных акций: «Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли». После этого, а также осуждения действий силовиков по отношению к журналистам и демонстрантам министерство выразило Салливану протест. Замглавы МИДа Сергей Рябков потребовал от посла соблюдать законы России и «общепринятые дипломатические нормы».

Автор
Наталия Анисимова
Джон Салливан посол США в России акции протеста Алексей Навальный
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