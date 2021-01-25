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Политика ,  
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Россия направит США ноту из-за распространения фейков в интернете

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия направит США ноту в связи с распространением на американских интернет-платформах ложных сведений о России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний, это и соцсети, и видеохостинги, в распространении фейков», — сообщила она.

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Джон&nbsp;Салливан

По словам Захаровой, речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении дезинформации. Кроме того, представитель МИД заявила о блокировках аккаунтов, связанных с Россией, в том числе страниц официальных лиц. Захарова отметила, что подобные действия находятся за рамками правовых норм.

Ранее МИД России выразил протест послу США в России Джону Салливану из-за реакции американской стороны на прошедшие в России акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Посольство США разместило соответствующее заявление на своем сайте и в соцсетях вечером 23 января. Дипмиссия осудила применение «грубой тактики против протестующих и журналистов», призвала российские власти освободить всех «задержанных за осуществление своих универсальных прав» и отпустить Навального, задержанного сразу после его возвращения в Россию.

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Также посольство опубликовало на своем сайте информацию о времени и местах проведения несогласованных акций в российских городах, посоветовав гражданам США избегать этих мест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации вмешательством во внутренние дела страны и поддержкой нарушения закона.

Митинги прошли в разных городах России 23 января. В нескольких регионах демонстранты столкнулись с силовиками, по оценкам «ОВД-Инфо», всего задержаны 3711 человек, из них в Москве — 1455. Reuters и Associated Press сообщли, что на протесты в столице вышли 15 тыс. и 40 тыс. протестующих соответственно. МВД заявило, что их было не было не больше 4 тыс. Кремль утверждает, что протесты не были массовыми. «Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — утверждает Песков.

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