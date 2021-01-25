Россия направит США ноту из-за распространения фейков в интернете

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Россия направит США ноту в связи с распространением на американских интернет-платформах ложных сведений о России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний, это и соцсети, и видеохостинги, в распространении фейков», — сообщила она.

По словам Захаровой, речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении дезинформации. Кроме того, представитель МИД заявила о блокировках аккаунтов, связанных с Россией, в том числе страниц официальных лиц. Захарова отметила, что подобные действия находятся за рамками правовых норм.

Ранее МИД России выразил протест послу США в России Джону Салливану из-за реакции американской стороны на прошедшие в России акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.