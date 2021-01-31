МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Фото: Владислав Шатило / РБК

Вмешательство США во внутренние дела России является неоспоримым фактом и являются частью стратегии сдерживания России, заявили в МИД России, говорится на странице ведомства в Facebook.

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МИД обвинил Госдепартамент США в дестабилизации обстановки в России на основе доклада «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния» аналитического центра RAND Corp.

Также МИД упрекнул посольство США в Москве в том, что оно назвало несанкционированные акции в России в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального «запланированными». «Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно — открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие — жизненное кредо?» — добавил МИД.