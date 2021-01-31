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МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вмешательство США во внутренние дела России является неоспоримым фактом и являются частью стратегии сдерживания России, заявили в МИД России, говорится на странице ведомства в Facebook.

Запись в facebook пользователя MIDRussia

МИД обвинил Госдепартамент США в дестабилизации обстановки в России на основе доклада «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния» аналитического центра RAND Corp.

Также МИД упрекнул посольство США в Москве в том, что оно назвало несанкционированные акции в России в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального «запланированными». «Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно — открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие — жизненное кредо?» — добавил МИД.

Посольство США осудило задержания на акциях протеста в России
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее посольство США в России осудило задержания на несогласованных акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. Дипломаты обратили внимание на задержания журналистов, освещающих несогласованные акции в городах России.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 17:33, по стране были задержаны 3329 человек, из них в Москве — 933, в Санкт-Петербурге — 591. В МВД пока не публиковали данные о числе задержанных по стране в целом, отдельные управления ведомства в регионах называли число задержанных.

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На прошлой неделе МИД России также попросил власти США не вмешиваться во внутренние дела страны. «Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — говорилось в сообщении. Тогда госдеп осудил действия силовиков на акции протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

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