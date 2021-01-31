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Отравление Навального ,  
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Посольство США осудило задержания на акциях протеста в России

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Посольство США в России осудило задержания на несогласованных акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Алексея Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на «многочисленные сообщения» о задержаниях освещающих протестную акцию журналистов, несмотря на наличие специальных жилетов. «Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы», — отметили в дипмиссии.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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31 января в разных городах России граждане вышли на акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Акция не согласована властями. По данным «ОВД-Инфо» на 14:21, всего задержаны уже 1643 человека, из них в Москве — 338, в Санкт-Петербурге — 126.

В Москве на Комсомольской площади произошли стычки между протестующими и силовиками. Столкновения ранее были зафиксированы и в Петербурге.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
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Это уже вторая серия несогласованных акций в поддержку Навального. Первая прошла 23 января. Тогда в МВД насчитали около 4 тыс. участников, агентство Reuters оценивало их число в 40 тыс. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них в столице — более 1,5 тыс. Возбужден ряд уголовных дел.

Протестные акции в разных городах России начались после ареста Навального в середине января, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение. ФСИН обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и требует его замены реальным.

посольство США протестная акция Алексей Навальный
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Задержания в Москве на акции протеста в поддержку Навального. Видео
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