Посольство США осудило задержания на акциях протеста в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Посольство США в России осудило задержания на несогласованных акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Алексея Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на «многочисленные сообщения» о задержаниях освещающих протестную акцию журналистов, несмотря на наличие специальных жилетов. «Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы», — отметили в дипмиссии.

31 января в разных городах России граждане вышли на акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Акция не согласована властями. По данным «ОВД-Инфо» на 14:21, всего задержаны уже 1643 человека, из них в Москве — 338, в Санкт-Петербурге — 126.