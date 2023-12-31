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Новый год 2024 ,  
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Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою»

Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян в труде и в бою
Сюжет
Новый год 2024
Президент России в своем обращении по случаю Нового года отметил единство россиян в их "помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Россияне едины в помыслах, труде и в бою, заявил в своем новогоднем обращении глава государства Владимир Путин.

«Главное, что нас объединяло и объединяет — это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый из нас», — сказал президент, отметив, что в уходящем 2023 году работа на общее благо сплотила общество.

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«Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники», — сказал Путин. По его словам, народ России проявляет самые главные свои черты — солидарность, милосердие и стойкость.

Отдельно глава государства обратился к российским военнослужащим. «Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца», — отметил президент, отметив, что россияне испытывают гордость и восхищение их мужеством.

«Нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — сказал глава государства.

Путин пожелал самого доброго всем российским семьям в наступающем 2024 году, объявленном Годом семьи, добавив, что из истории каждой из них складывается история «нашей огромной, прекрасной и любимой родины». «Мы — одна страна, одна большая семья», — подчеркнул он.

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В этот раз длительность новогоднего обращения президента составила 3 минуты 44 секунды, оно было записано на фоне Кремля. В 2022 году глава государства обратился к россиянам в окружении военнослужащих в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Новый год

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