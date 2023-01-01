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Премьер Косово выступил за увеличение численности контингента НАТО

Премьер Косово Альбин Курти: ситуация на севере региона требует увеличения присуствия НАТО
Глава частично признанной республики заявил о сохраняющейся напряженности на севере региона, населенном сербами. По его словам, снизить уровень эскалации могло бы усиление контингента НАТО в дополнение к уже размещенным силам KFOR
Фото: Florion Goga / Reuters
Фото: Florion Goga / Reuters

Напряженные отношения косовских властей с Сербией требуют увеличения численности контингента НАТО и количества военной техники в регионе, заявил в интервью германскому изданию Welt глава правительства Республики Косово Альбин Курти.

«Укрепление контингента и увеличение количества военной техники НАТО в нашей стране укрепить безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», — сказал он.

Курти отметил, его республика в настоящее время увеличивает расходы на оборону, а также наращивает количество военнослужащих и резервистов. Одновременное увеличение размещенного в регионе контингента сил KFOR, «способствовало бы» усилиям местных властей в области обороны, заявил премьер.

В Косово в настоящее время размещены 3,8 тыс. военнослужащих контингента KFOR (Kosovo Force), созданного в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и действующего под командованием НАТО. Контингент был размещен в регионе в июне 1999 года, его задачей является обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

В частично признанной республике проживают около 1,8 млн человек, преимущественно этнические албанцы. На севере Косово живут 50 тыс. сербов из общего количества сербского населения в 120 тыс. Сербские жители северной части Косова не считают республику независимой, называя ее автономным краем Сербии.

Конфликт в Косово продолжается уже более 20 лет, о независимости от Сербии в республике объявили в 1991 году. В 2008 году независимость Косова признали несколько стран Европы, в том числе Франция, Великобритания и Германия, а также США. Россия и ряд других стран заявили, что независимость Косова не признают.

Ситуация в Косово и отношения с Сербией обострились из-за ареста в республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Жители севера Косова начали возводить в районах проживания баррикады, власти Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт «Мердаре» на въезде в Сербию и еще два пункта пропуска после того, как их заблокировали протестующие сербы.

18 декабря сербский президент Александр Вучич попросил сербов в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться. Сербские войска 26 декабря были приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича, спустя три дня режим был отменен.

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Силы безопасности Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия миссии KFOR. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест, Вучич сообщил, что он уже вернулся домой. 29 декабря сербы на севере Косово начали разбирать баррикады.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в обострившемся конфликте Сербии и Косово для России главное — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. В МИД назвали неустойчивым компромисс Сербии и Косово под гарантии Запада.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Косово НАТО Континент Безопасность Сербия
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