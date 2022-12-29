Вучич отменил состояние высшей боеготовности армии

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Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние повышенной боевой готовности в Вооруженных силах. Об этом агентству Tanjug сообщили в администрации главы государства.

Войска были приведены в боевую готовность по приказу Вучича 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово. Как сообщал министр обороны Милош Вучевич, это сделано для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич заявил, что все подразделения МВД будут переданы под командование главы Генштаба и «займут позиции, предусмотренные оперативным планом».

Обострение в Косово началось после ареста утром 10 декабря косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и некоторые его коллеги отказались продолжать службу в составе полиции частично признанной Республики Косово и оставили свой пост в г. Косовска-Митровице. Как сообщал сербский телеканал PTC, территории на севере республики были заблокированы как гражданами, так и полицией.

28 декабря власти Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт «Мердаре» на въезде в Сербию после того, как его заблокировали протестующие с сербской стороны. Вечером 27 декабря группа из примерно 20 сербов заблокировала КПП, для этого демонстранты использовали грузовики с прицепами.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал убрать баррикады. «ЕС не потерпит нападений на миссию ЕВЛЕКС (миссию Европейского союза по обеспечению верховенства права) в Косово или использование насилия и преступные действия на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он.