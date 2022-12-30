МИД назвал неустойчивым компромисс Сербии и Косово «под гарантии Запада»

Подготовка к разбору баррикад в Рударе, Косово (Фото: Florion Goga / Reuters)

Достигнутый в конфликте Сербии и Косово компромисс с гарантиями от США и Евросоюза, что построившие баррикады сербы не будут преследоваться, трудно назвать устойчивым, а преодолевать обострение ситуации без открытого столкновения удается благодаря действиям сербского руководства, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, посредничество Евросоюза в диалоге сторон не приносит плодов, а при достижении компромисса по текущему обострению обстановки не учтен важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен стать действенным инструментом обеспечения прав и безопасности «в обстановке систематических гонений по национальному признаку».

«До тех пор, пока продавливаемые США и ЕС договоренности «о деэскалации» оставляют за скобками узловые нерешенные проблемы в Косово, прочная развязка невозможна», — сказала Захарова, добавив, что подлинное урегулирование возможно только на основе международного права и резолюции Совбеза ООН 1244 по Косово.

Баррикады появились на фоне обострения отношений Сербии и Косово из-за ареста в частично признанной республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Сербские войска 26 декабря были приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича, спустя три дня режим был отменен.

Власти Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт «Мердаре» на въезде в Сербию и еще два пункта пропуска после того, как их заблокировали протестующие сербы.

18 декабря Вучич попросил сербов в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться.

Силы безопасности Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия натовской миссии KFOR. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест, Вучич сообщил, что он уже вернулся домой. 29 декабря сербы на севере Косово начали разбирать баррикады.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в обострившемся конфликте Сербии и Косово для России главное — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов.