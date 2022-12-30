МИД назвал неустойчивым компромисс Сербии и Косово «под гарантии Запада»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
В Twitter начнут показывать причину блокировки аккаунтов Технологии и медиа, 19:45
Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России Политика, 19:40
«Аэрофлот» выкупил десять самолетов у ирландского лизингодателя Бизнес, 19:35
Baring Vostok Майкла Калви разделит бизнес и активы Бизнес, 19:30
Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в «Сахалине-2» Бизнес, 19:29
Чемпионка мира из США возмутилась статьей о показательном номере Валиевой Спорт, 19:25
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:19
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Доллар к рублю по итогам 2022 года упал на 6,4% Инвестиции, 19:10
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 19:10
В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей ракеты. Видео Политика, 19:06
Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США Политика, 19:02
Росстат пересмотрел рост ВВП за 2021 год до максимума за 14 лет Экономика, 19:00
Российский рынок акций по итогам года рухнул на 43% Инвестиции, 18:58
В Ватикане назвали стабильным состояние бывшего папы римского Бенедикта Общество, 18:56
Политика ,  
0 

МИД назвал неустойчивым компромисс Сербии и Косово «под гарантии Запада»

Мария Захарова: компромисс Сербии и Косово «под гарантии Запада» трудно назвать устойчивым
Подготовка к разбору баррикад в Рударе, Косово
Подготовка к разбору баррикад в Рударе, Косово (Фото: Florion Goga / Reuters)

Достигнутый в конфликте Сербии и Косово компромисс с гарантиями от США и Евросоюза, что построившие баррикады сербы не будут преследоваться, трудно назвать устойчивым, а преодолевать обострение ситуации без открытого столкновения удается благодаря действиям сербского руководства, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, посредничество Евросоюза в диалоге сторон не приносит плодов, а при достижении компромисса по текущему обострению обстановки не учтен важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен стать действенным инструментом обеспечения прав и безопасности «в обстановке систематических гонений по национальному признаку».

«До тех пор, пока продавливаемые США и ЕС договоренности «о деэскалации» оставляют за скобками узловые нерешенные проблемы в Косово, прочная развязка невозможна», — сказала Захарова, добавив, что подлинное урегулирование возможно только на основе международного права и резолюции Совбеза ООН 1244 по Косово.

Баррикады появились на фоне обострения отношений Сербии и Косово из-за ареста в частично признанной республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Сербские войска 26 декабря были приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича, спустя три дня режим был отменен.

Власти Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт «Мердаре» на въезде в Сербию и еще два пункта пропуска после того, как их заблокировали протестующие сербы.

18 декабря Вучич попросил сербов в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться.

Читайте на РБК Pro
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Ваш спич на корпоративе: две готовые модели нескучного выступления
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
Что делать, чтобы налоговая проверка не принесла доначисления и штраф

Силы безопасности Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия натовской миссии KFOR. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест, Вучич сообщил, что он уже вернулся домой. 29 декабря сербы на севере Косово начали разбирать баррикады.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в обострившемся конфликте Сербии и Косово для России главное — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов.

Теги
Сербия Косово Мария Захарова МИД
Материалы по теме
Вучич сообщил, когда сербы уберут баррикады на севере Косово
Политика
На границе Сербии и Косово произошла стрельба близ патруля НАТО
Политика
Вучич попросил сербов в Косово уйти с баррикад под гарантии США и ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter