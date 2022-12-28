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Косово закрыло крупнейший пункт пропуска на границе с Сербией

Косово закрыло крупнейший пункт пропуска «Мердаре» на границе с Сербией
Вид на КПП &laquo;Мердаре&raquo;
Вид на КПП «Мердаре» (Фото: Florion Goga / Reuters)

Власти Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт «Мердаре» на въезде в Сербию после того, как его заблокировали протестующие с сербской стороны, передает Reuters.

Вечером 27 декабря группа из примерно 20 сербов заблокировала КПП «Мердаре» по направлению из Куршумлии (город на юге Сербии) в сторону Подуево (город в Косово). Для этого демонстранты использовали грузовики с прицепами.

Еще два пункта пропуска на сербской границе («Ярине» и «Брняк») власти Косово перекрыли после 10 декабря из-за аналогичных протестов. Теперь открытыми остаются только три КПП между двумя странами. Полиция Косово рекомендовала тем, кто находится в Сербии, возвращаться через другие пункты или через Северную Македонию.

Последний протест сербов, как указывает Reuters, прошел через несколько часов после того, как Сербия привела свою армию в боевую готовность. Как заявил тогда глава сербского МИДа Ивица Дачич, Белград готов вмешаться в случае нападения на сербов на севере Косово и Метохии — автономного края, который фактически находится под контролем Республики Косово.

Ситуация между Сербией и Косово начала обостряться из-за требования косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров. На севере Косово, где живут в основном сербы, появились баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам.

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