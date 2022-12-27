Сербия привела войска в боевую готовность

В боевую готовность по приказу Александра Вучича также переведены все подразделения МВД Сербии, их передали под командование главы Генштаба

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Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича, сообщил агентству Tanjug министр обороны Милош Вучевич.

«Это поднимает нас на самый высокий уровень до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет страны, защищая всех граждан Сербии и предотвращая террор в отношении сербов, где бы они ни жили», — сказал он.

Министр внутренних дел страны Братислав Гашич в свою очередь заявил, что все подразделения МВД будут переданы под командование главы Генштаба и «займут позиции, предусмотренные оперативным планом», передает Espreso.

По словам главы сербского МИДа Ивицы Дачича, Белград готов вмешаться в случае нападения на сербов на севере Косово и Метохии, автономного края, который находится под фактическим контролем частично признанной Республики Косово. Министр выразил надежду, что этого не произойдет.

Сербский портал «Вечерне новости» пишет со ссылкой на источник, что в боевую готовность приведены и силы Косово.

Ситуация в Косово начала обостряться из-за требования косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров. На севере Косово, где в основном проживают сербы, появились баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам.

В середине декабря косовские власти потребовали убрать баррикады, премьер Альбин Курти не исключил, что силовики Косово могут демонтировать заграждения самостоятельно.

В ночь на 26 сентября в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косово произошла стрельба неподалеку от патруля сил НАТО, никто не пострадал. Глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он назвал ситуацию сложной и требующей присутствия сербских военных на границе с Косово.