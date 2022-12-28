Вучич попросил сербов в Косово уйти с баррикад под гарантии США и ЕС

Президент Александр Вучич обратился к сербам в Косово и Метохии и попросил их демонтировать баррикады, которые местные жители устанавливали из-за растущей напряженности в регионе, передает телеканал RTS.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от США и Евросоюза, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться. «Никаких списков на аресты или привлечение к ответственности сербов за строительство баррикад нет», – говорит Петкович. Силы безопасности Косова, в свою очередь, пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия натовской миссии KFOR.

Последняя уступка, на которую согласились власти Косова – это перевод бывшего полицейского-серба Деяна Пантича, чье задержание вызвало очередной виток напряженности, под домашний арест.

«Президент Вучич боролся за каждый дюйм, чтобы достичь соглашения, чтобы спасти жизни», – утверждает представитель Белграда.

Материал дополняется.