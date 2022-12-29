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Вучич сообщил, когда сербы уберут баррикады на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич: баррикады в Косово начнут убирать утром 29 декабря

Установленные после 10 декабря местными сербами баррикады на севере Косова начнут убирать утром 29 декабря, сообщил президент Сербии Александр Вучич в обращении, которое транслировал телеканале Pink, после встречи главы государства с косовскими сербами.

С просьбой к жителям о демонтаже баррикад Вучич обратился днем ранее, 28 декабря. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться.

Вучич в обращении отметил, что если сербов «начнут арестовывать из-за баррикад», то у них будет поддержка Сербии и личная поддержка ее президента.

Баррикады в Сербии появились на фоне обострения отношений с Косово из-за ареста там полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Белград и Приштина в итоге договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест, Вучич сообщил, что он уже вернулся домой, передает РТС.

Власти Косово не раз призывали сербов убрать баррикады, косовскую позицию поддержали ЕС и США. В опубликованном 28 декабря совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя говорилось, что они работают с Белградом и Приштиной для урегулирования и просят их предпринять «немедленные действия для безоговорочной деэскалации ситуации и воздерживаться от провокаций, угроз или запугивания».

Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 декабря заявил, что те, кто возводил баррикады, управлялись властями Сербии для «дестабилизации региона, в дополнение к угрозе территориальной целостности Косово», передает «Радио и телевидение Косово».

Теги
Косово Александр Вучич Сербия баррикады
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