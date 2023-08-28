Богатейшие женщины России 2023 года по версии Forbes. Фотогалерея

Марина Мордашова

Состояние: $1,85 млрд

Должность: частный инвестор, совладелица золотодобывающей компании Nordgold

Возраст: 44 года

Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге

Алексей Мордашов, в отношении которого Евросоюз ввел санкции в конце февраля 2022 года, до их введения перевел контрольную долю в Nordgold на мать своих детей Марину Мордашову, писал Forbes. В материалах британской регистрационной палаты говорилось, что она с 28 февраля прямо или косвенно владеет более чем 50%, но менее чем 75% голосующих акций Nordgold. В марте бизнесмен передал жене и большую часть своего пакета в немецкой TUI Group, крупнейшем турконцерне Европы. Марина Мордашова стала владелицей 29,9%.

В июне 2022 года США также ввели ограничения против Марины Мордашовой и детей бизнесмена Кирилла и Никиты.

