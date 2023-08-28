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Богатейшие женщины России 2023 года по версии Forbes. Фотогалерея

Forbes назвал самых богатых женщин России в 2023 году

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, предыдущий список был опубликован в 2021 году. Лидером осталась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. В топе оказалось семь участниц с оценкой капитала выше $1 млрд, — до этого в списке было не более трех женщин-миллиардеров. Также добавилось сразу несколько новичков. Кто еще вошел в десятку — в фотогалерее РБК
Татьяна Бакальчук
Состояние: $7 млрд (минус $6 млрд по сравнению с 2021 годом) Должность: генеральный директор Wildberries Возраст: 48 лет Место в рейтинге 2021 года: 1 Впервые возглавила список самых богатых женщин по версии Forbes в 2021 году, потеснив вдову мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Ежегодно входила в рейтинг&nbsp;с 2014 года: в 2014 году была на третьем месте (ее состояние тогда оценивалось в $380 млн), затем занимала третьи-пятые позиции, а в 2018 году поднялась на второе место с состоянием в $600 млн. В 2019 году ее состояние, согласно Forbes, превысило 1 млрд.
Фото: РБК

Состояние: $7 млрд (минус $6 млрд по сравнению с 2021 годом)

Должность: генеральный директор Wildberries

Возраст: 48 лет

Место в рейтинге 2021 года: 1

Впервые возглавила список самых богатых женщин по версии Forbes в 2021 году, потеснив вдову мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Ежегодно входила в рейтинг с 2014 года: в 2014 году была на третьем месте (ее состояние тогда оценивалось в $380 млн), затем занимала третьи-пятые позиции, а в 2018 году поднялась на второе место с состоянием в $600 млн. В 2019 году ее состояние, согласно Forbes, превысило 1 млрд.

Татьяна Литвиненко
Состояние: $2,8 млрд Должность: частный инвестор,&nbsp;20,6% акций &laquo;Фосагро&raquo; Возраст: нет данных Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге В мае 2022 года&nbsp;Владимир Литвиненко передал 20,60% доли в акционерном капитале производителя фосфорсодержащих удобрений &laquo;ФосАгро&raquo; жене Татьяне Литвиненко. Ее доля&nbsp;увеличилась с нуля&nbsp;до 20,60%.
Фото: РБК

Состояние: $2,8 млрд

Должность: частный инвестор, 20,6% акций «Фосагро»

Возраст: нет данных

Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге

В мае 2022 года Владимир Литвиненко передал 20,60% доли в акционерном капитале производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» жене Татьяне Литвиненко. Ее доля увеличилась с нуля до 20,60%.

Варвара Скоч
Состояние: $2,5 млрд Должность: частный инвестор,&nbsp;15% доли в холдинге USM Возраст: нет данных Место в рейтинге 2021 года: не было В 2021 году депутат Госдумы с 1999 года Андрей Скоч&nbsp;вошел в список 200 богатейших бизнесменов Forbes с $8,6 млрд (21-е место). Его дочь Варвара Скоч стала владельцем 15% ООО &laquo;Холдинговая компания ЮЭСЭМ&raquo; в 2020 году: доля совладельца USM Владимира Скоча, отца Андрея Скоча, снизилась с 30 до 15%, а доли остальных акционеров не изменились.
Фото: likhachvarvara/Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Состояние: $2,5 млрд

Должность: частный инвестор, 15% доли в холдинге USM

Возраст: нет данных

Место в рейтинге 2021 года: не было

В 2021 году депутат Госдумы с 1999 года Андрей Скоч вошел в список 200 богатейших бизнесменов Forbes с $8,6 млрд (21-е место). Его дочь Варвара Скоч стала владельцем 15% ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» в 2020 году: доля совладельца USM Владимира Скоча, отца Андрея Скоча, снизилась с 30 до 15%, а доли остальных акционеров не изменились.

Марина Мордашова
Состояние: $1,85 млрд Должность: частный инвестор,&nbsp;совладелица золотодобывающей компании&nbsp;Nordgold Возраст: 44 года Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге Алексей Мордашов, в отношении которого Евросоюз ввел санкции в конце февраля 2022 года, до их введения перевел контрольную долю в Nordgold на мать своих детей Марину Мордашову, писал Forbes. В материалах британской регистрационной палаты говорилось, что она с 28 февраля прямо или косвенно владеет более чем 50%, но менее чем 75% голосующих акций Nordgold. В марте бизнесмен&nbsp;передал жене и большую часть своего пакета в немецкой TUI Group, крупнейшем турконцерне Европы. Марина Мордашова стала владелицей&nbsp;29,9%. В июне 2022 года США также ввели ограничения против Марины Мордашовой и&nbsp;детей бизнесмена Кирилла и Никиты. &nbsp;
Фото: Валерий Левитин / «РИА Новости»

Состояние: $1,85 млрд

Должность: частный инвестор, совладелица золотодобывающей компании Nordgold

Возраст: 44 года

Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге

Алексей Мордашов, в отношении которого Евросоюз ввел санкции в конце февраля 2022 года, до их введения перевел контрольную долю в Nordgold на мать своих детей Марину Мордашову, писал Forbes. В материалах британской регистрационной палаты говорилось, что она с 28 февраля прямо или косвенно владеет более чем 50%, но менее чем 75% голосующих акций Nordgold. В марте бизнесмен передал жене и большую часть своего пакета в немецкой TUI Group, крупнейшем турконцерне Европы. Марина Мордашова стала владелицей 29,9%.

В июне 2022 года США также ввели ограничения против Марины Мордашовой и детей бизнесмена Кирилла и Никиты.
 

Лидия Михайлова и семья
Состояние: $1,55 млрд (плюс $0,25 млрд по сравнению с 2021 годом) Должность: частный инвестор,&nbsp;совладелица группы &laquo;Черкизово&raquo; (производитель мясной продукции) Возраст: 65 лет Место в рейтинге 2021 года: 3
Фото: РБК

Состояние: $1,55 млрд (плюс $0,25 млрд по сравнению с 2021 годом)

Должность: частный инвестор, совладелица группы «Черкизово» (производитель мясной продукции)

Возраст: 65 лет

Место в рейтинге 2021 года: 3

Елена Батурина
Состояние: $1,3 млрд (ее состояние в 2021 году оценивалось также в $1,3 млрд) Должность: президент компании Inteco Management Возраст: 60 лет Место в рейтинге 2021 года: 2 Предпринимательница, бывшая владелица девелопера &laquo;Интеко&raquo; и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавляла рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes с 2014 года, а в 2021-м&nbsp;опустилась на второе место.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Состояние: $1,3 млрд (ее состояние в 2021 году оценивалось также в $1,3 млрд)

Должность: президент компании Inteco Management

Возраст: 60 лет

Место в рейтинге 2021 года: 2

Предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавляла рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes с 2014 года, а в 2021-м опустилась на второе место.

Виктория Михельсон
Состояние: $1,2 млрд Должность: частный инвестор Возраст: нет данных Место в рейтинге 2021 года: не было В янвaре 2023 годa компания &laquo;Оптима&raquo;, которой принадлежит 2,3% акций НОВАТЭКа (NVTK), перешла от предправления и основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона к его дочери&nbsp;Виктории. НОВАТЭК&nbsp;&mdash; второй по объему добычи газа в России после &laquo;Газпрома&raquo; и крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ). Кроме акций НОВАТЭКа &laquo;Оптима&raquo; также владеет центром современного искусства &laquo;ГЭС-2&raquo;, который был открыт в декабре 2021 года на базе бывшей городской электростанции на Болотной набережной в центре Москвы. В итоге Виктория Михельсон стала собственником &laquo;ГЭС-2&raquo;, а также кинотеатра &laquo;Ударник&raquo;, который эта компания купила у правительства Москвы в октябре 2022 года.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Состояние: $1,2 млрд

Должность: частный инвестор

Возраст: нет данных

Место в рейтинге 2021 года: не было

В янвaре 2023 годa компания «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций НОВАТЭКа (NVTK), перешла от предправления и основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона к его дочери Виктории. НОВАТЭК — второй по объему добычи газа в России после «Газпрома» и крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме акций НОВАТЭКа «Оптима» также владеет центром современного искусства «ГЭС-2», который был открыт в декабре 2021 года на базе бывшей городской электростанции на Болотной набережной в центре Москвы. В итоге Виктория Михельсон стала собственником «ГЭС-2», а также кинотеатра «Ударник», который эта компания купила у правительства Москвы в октябре 2022 года.

Евгения Гурьева
Состояние: $875 млн (плюс $275 млн по сравнению с 2021 годом) Должность: частный инвестор,&nbsp;4,82% акций &laquo;Фосагро&raquo; Возраст: 65 лет Место в рейтинге 2021 года: 7 Супруга основателя группы &laquo;Фосагро&raquo; Андрея Гурьева входит в список богатейших женщин России по версии Forbes с 2016 года.
Фото: из личного архива

Состояние: $875 млн (плюс $275 млн по сравнению с 2021 годом)

Должность: частный инвестор, 4,82% акций «Фосагро»

Возраст: 65 лет

Место в рейтинге 2021 года: 7

Супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева входит в список богатейших женщин России по версии Forbes с 2016 года.

Екатерина Федун
Состояние: $800 млн Должность: частный инвестор, 1,2% акций ЛУКОЙЛа Возраст: 34 года Место в рейтинге 2021 года: 4 В 2018 году основатель и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций своим&nbsp;совершеннолетним&nbsp;детям&nbsp;&mdash; дочери Екатерине и сыну Антону. В 2020 году Екатерина Федун впервые вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes и заняла третье место.
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Состояние: $800 млн

Должность: частный инвестор, 1,2% акций ЛУКОЙЛа

Возраст: 34 года

Место в рейтинге 2021 года: 4

В 2018 году основатель и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций своим совершеннолетним детям — дочери Екатерине и сыну Антону. В 2020 году Екатерина Федун впервые вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes и заняла третье место.

Людмила Коган
Состояние: $735 млн (плюс $300 млн по сравнению с 2021 годом) Должность: частный инвестор, владеет 82% акций банка &laquo;Уралсиб&raquo;, &laquo;БФА-Девелопмент&raquo; Возраст: 58 лет Место в рейтинге 2021 года: 13 В декабре 2019 года основным владельцем банка &laquo;Уралсиб&raquo; стала Людмила Коган, вдова Владимира Когана. Она получила в наследство от мужа 81,81% акций банка. Рыночная стоимость пакета &laquo;Уралсиба&raquo; и других активов, перешедших к Людмиле Коган, составила&nbsp;$500 млн, оценил Forbes.
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Состояние: $735 млн (плюс $300 млн по сравнению с 2021 годом)

Должность: частный инвестор, владеет 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент»

Возраст: 58 лет

Место в рейтинге 2021 года: 13

В декабре 2019 года основным владельцем банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, вдова Владимира Когана. Она получила в наследство от мужа 81,81% акций банка. Рыночная стоимость пакета «Уралсиба» и других активов, перешедших к Людмиле Коган, составила $500 млн, оценил Forbes.

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