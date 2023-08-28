Богатейшие женщины России 2023 года по версии Forbes. Фотогалерея
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, предыдущий список был опубликован в 2021 году. Лидером осталась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. В топе оказалось семь участниц с оценкой капитала выше $1 млрд, — до этого в списке было не более трех женщин-миллиардеров. Также добавилось сразу несколько новичков. Кто еще вошел в десятку — в фотогалерее РБК
Состояние: $7 млрд (минус $6 млрд по сравнению с 2021 годом)
Должность: генеральный директор Wildberries
Возраст: 48 лет
Место в рейтинге 2021 года: 1
Впервые возглавила список самых богатых женщин по версии Forbes в 2021 году, потеснив вдову мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Ежегодно входила в рейтинг с 2014 года: в 2014 году была на третьем месте (ее состояние тогда оценивалось в $380 млн), затем занимала третьи-пятые позиции, а в 2018 году поднялась на второе место с состоянием в $600 млн. В 2019 году ее состояние, согласно Forbes, превысило 1 млрд.
Состояние: $2,8 млрд
Должность: частный инвестор, 20,6% акций «Фосагро»
Возраст: нет данных
Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге
В мае 2022 года Владимир Литвиненко передал 20,60% доли в акционерном капитале производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» жене Татьяне Литвиненко. Ее доля увеличилась с нуля до 20,60%.
Состояние: $2,5 млрд
Должность: частный инвестор, 15% доли в холдинге USM
Возраст: нет данных
Место в рейтинге 2021 года: не было
В 2021 году депутат Госдумы с 1999 года Андрей Скоч вошел в список 200 богатейших бизнесменов Forbes с $8,6 млрд (21-е место). Его дочь Варвара Скоч стала владельцем 15% ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» в 2020 году: доля совладельца USM Владимира Скоча, отца Андрея Скоча, снизилась с 30 до 15%, а доли остальных акционеров не изменились.
Состояние: $1,85 млрд
Должность: частный инвестор, совладелица золотодобывающей компании Nordgold
Возраст: 44 года
Место в рейтинге 2021 года: не было в рейтинге
Алексей Мордашов, в отношении которого Евросоюз ввел санкции в конце февраля 2022 года, до их введения перевел контрольную долю в Nordgold на мать своих детей Марину Мордашову, писал Forbes. В материалах британской регистрационной палаты говорилось, что она с 28 февраля прямо или косвенно владеет более чем 50%, но менее чем 75% голосующих акций Nordgold. В марте бизнесмен передал жене и большую часть своего пакета в немецкой TUI Group, крупнейшем турконцерне Европы. Марина Мордашова стала владелицей 29,9%.
В июне 2022 года США также ввели ограничения против Марины Мордашовой и детей бизнесмена Кирилла и Никиты.
Состояние: $1,55 млрд (плюс $0,25 млрд по сравнению с 2021 годом)
Должность: частный инвестор, совладелица группы «Черкизово» (производитель мясной продукции)
Возраст: 65 лет
Место в рейтинге 2021 года: 3
Состояние: $1,3 млрд (ее состояние в 2021 году оценивалось также в $1,3 млрд)
Должность: президент компании Inteco Management
Возраст: 60 лет
Место в рейтинге 2021 года: 2
Предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавляла рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes с 2014 года, а в 2021-м опустилась на второе место.
Состояние: $1,2 млрд
Должность: частный инвестор
Возраст: нет данных
Место в рейтинге 2021 года: не было
В янвaре 2023 годa компания «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций НОВАТЭКа (NVTK), перешла от предправления и основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона к его дочери Виктории. НОВАТЭК — второй по объему добычи газа в России после «Газпрома» и крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме акций НОВАТЭКа «Оптима» также владеет центром современного искусства «ГЭС-2», который был открыт в декабре 2021 года на базе бывшей городской электростанции на Болотной набережной в центре Москвы. В итоге Виктория Михельсон стала собственником «ГЭС-2», а также кинотеатра «Ударник», который эта компания купила у правительства Москвы в октябре 2022 года.
Состояние: $875 млн (плюс $275 млн по сравнению с 2021 годом)
Должность: частный инвестор, 4,82% акций «Фосагро»
Возраст: 65 лет
Место в рейтинге 2021 года: 7
Супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева входит в список богатейших женщин России по версии Forbes с 2016 года.
Состояние: $800 млн
Должность: частный инвестор, 1,2% акций ЛУКОЙЛа
Возраст: 34 года
Место в рейтинге 2021 года: 4
В 2018 году основатель и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций своим совершеннолетним детям — дочери Екатерине и сыну Антону. В 2020 году Екатерина Федун впервые вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes и заняла третье место.
Состояние: $735 млн (плюс $300 млн по сравнению с 2021 годом)
Должность: частный инвестор, владеет 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент»
Возраст: 58 лет
Место в рейтинге 2021 года: 13
В декабре 2019 года основным владельцем банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, вдова Владимира Когана. Она получила в наследство от мужа 81,81% акций банка. Рыночная стоимость пакета «Уралсиба» и других активов, перешедших к Людмиле Коган, составила $500 млн, оценил Forbes.