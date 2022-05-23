Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене
Владимир Литвиненко передал 20,60% доли в акционерном капитале производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» жене Татьяне Литвиненко, сообщается на сайте компании.
Таким образом, его доля уменьшилась до 0,39%.
«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале «ФосАгро» с 20,98% до 0,39%», — говорится в сообщении.
Доля Татьяны Литвиненко увеличилась с 0 до 20,60%.
В апреле 2021 года Литвиненко впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,5 млрд. Литвиненко являлся вторым крупнейшим акционером производителя удобрений после семьи Гурьевых — основных бенефициаров. Еще одному крупному акционеру «ФосАгро» Игорю Антошину принадлежит доля в 4,5%.
В мае 2019 года Литвиненко увеличил долю в «ФосАгро» до 20,98%, купив у Антошина 1,64% акций.
Владимир Литвиненко с 1994 года является ректором Санкт-Петербургского горного университета. В 1997 году Литвиненко руководил научным советом, где Владимир Путин защитил свою диссертацию. Он неоднократно возглавлял рейтинг самых богатых ректоров России благодаря пакету акций «ФосАгро».