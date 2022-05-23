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Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене

Владимир Литвиненко передал жене 20,60% доли, уменьшив ее до 0,39%. Литвиненко — ректор Петербургского горного университета, в котором защищался Владимир Путин, он неоднократно возглавлял рейтинг самых богатых ректоров страны
«ФосАгро» PHOR ₽7 199 -3,37% Купить
Владимир Литвиненко
Владимир Литвиненко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Владимир Литвиненко передал 20,60% доли в акционерном капитале производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» жене Татьяне Литвиненко, сообщается на сайте компании.

Таким образом, его доля уменьшилась до 0,39%.

«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале «ФосАгро» с 20,98% до 0,39%», — говорится в сообщении.

Доля Татьяны Литвиненко увеличилась с 0 до 20,60%.

Самый богатый ректор в России увеличил свою долю в «ФосАгро» до 21%
Бизнес

В апреле 2021 года Литвиненко впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,5 млрд. Литвиненко являлся вторым крупнейшим акционером производителя удобрений после семьи Гурьевых — основных бенефициаров. Еще одному крупному акционеру «ФосАгро» Игорю Антошину принадлежит доля в 4,5%.

В мае 2019 года Литвиненко увеличил долю в «ФосАгро» до 20,98%, купив у Антошина 1,64% акций.

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Прогнозы

Владимир Литвиненко с 1994 года является ректором Санкт-Петербургского горного университета. В 1997 году Литвиненко руководил научным советом, где Владимир Путин защитил свою диссертацию. Он неоднократно возглавлял рейтинг самых богатых ректоров России благодаря пакету акций «ФосАгро».

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Теги
Елена Чернышова
ФосАгро Владимир Литвиненко
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