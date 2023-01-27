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Дочь Леонида Михельсона получила акции НОВАТЭКа и проект «ГЭС-2»

Леонид Михельсон передал своей дочери Виктории 2,3% НОВАТЭКа и дом культуры «ГЭС-2»
Леонид Михельсон передал своей дочери Виктории 2,3% акций НОВАТЭКа — после этой сделки крупнейшим акционером компании может оказаться Геннадий Тимченко. Наследница миллиардера также стала владелицей выставочного «ГЭС-2»
НОВАТЭК NVTK ₽1 023,4 +0,57% Купить
Леонид Михельсон с дочерью Викторией во время церемонии открытия выставки совместного проекта фонда V-A-C и ММОМА &laquo;Генеральная репетиция&raquo;
Леонид Михельсон с дочерью Викторией во время церемонии открытия выставки совместного проекта фонда V-A-C и ММОМА «Генеральная репетиция» (Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ)

С 20 января 2023 года компания «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций НОВАТЭКа (NVTK), перешла от предправления и основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона к его дочери, Виктории, следует из данных ЕГРЮЛ. Стоимость этого пакета, исходя из текущих котировок на Московской бирже, составляет около 72 млрд руб.

НОВАТЭК — второй по объему добычи газа в России после «Газпрома» и крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ). В 2022 году компания продала на внутреннем рынке 68,09 млрд куб. м газа и еще 8,45 млрд куб. м — на международных рынках (в виде СПГ). Состояние Леонида Михельсона, по оценке Forbes, составляет $24,4 млрд (66-е место в рейтинге богатейших людей в мире; 4-е среди российских бизнесменов).

В результате этой сделки Леонид Михельсон мог перестать быть крупнейшим акционером НОВАТЭКа. Согласно последним публичным данным компании (за 2021-й), ему принадлежало 24,76% (14,3925% напрямую, остальное — через «Оптиму», «Левит» и другие структуры), Геннадию Тимченко — 23,49%, французской TotalEnergies — 19,4%, «Газпрому» — 9,99% (остальные бумаги — free-float). После передачи «Оптимы» Виктории у Михельсона могло остаться 22,46%, то есть крупнейшим акционером автоматически стал Тимченко.

В пресс-службе НОВАТЭКа не ответили на вопросы. Представитель Тимченко отказался от комментариев.

Кроме НОВАТЭКа Михельсону принадлежит также доля в «Сибуре». В апреле 2022 года Канада и Великобритания ввели санкции против бизнесмена.

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Кроме акций НОВАТЭКа «Оптима» также владеет центром современного искусства «ГЭС-2», который был открыт в декабре 2021 года на базе бывшей городской электростанции на Болотной набережной в центре Москвы. В 2016 году стоимость реконструкции этой электростанции оценивалась в €150 млн. Но в итоге она обошлась Михельсону в более чем 30 млрд руб., или $470 млн, подсчитывал Forbes на основании отчетности «ГЭС-2».

В итоге Виктория Михельсон стала собственником «ГЭС-2», а также кинотеатра «Ударник», который эта компания купила у правительства Москвы в октябре 2022 года.

Третий актив «Оптимы» — кипрская компания Antarctic Investments Ltd, которая владеет ООО «Восток». Одноименный зимовочный комплекс НОВАТЭК строит в Антарктиде. «Восток» — государственно-частный проект, эта научная станция, как и все другие, будет принадлежать Росгидромету, а экспедиции на «Восток» будет формировать Арктический и Антарктический институт Росгидромета, рассказывал глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Недвижимость НОВАТЭК Леонид Михельсон ГЭС-2 Москва
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