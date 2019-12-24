Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

По оценке Forbes, общая стоимость активов, перешедших к Людмиле Коган после смерти ее мужа, составляет около $500 млн. Этого достаточно, чтобы войти в топ-10 богатейших женщин России и топ-200 самых богатых бизнесменов страны

Людмила Коган (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Рыночная стоимость пакета акций банка «Уралсиб» и других активов, перешедших к Людмиле Коган, ставшей единственной наследницей своего супруга Владимира Когана, скончавшегося летом, составляет $500 млн, сообщает Forbes. Большую часть этой суммы, исходя из рыночной цены акций это $444 млн, составляет стоимость 81,8% акций «Уралсиба».

По оценке журнала, $500 млн Людмиле Коган хватит для того, чтобы войти в список двухсот богатейших бизнесменов России. В рейтинге Forbes 2019 года люди с состоянием в $500 млн делили 186–200 места. Владимир Коган находился на 140-м месте с результатом $750 млн, однако тогда одним из его основных активов считался Афипский НПЗ, который позднее был продан структурам Михаила Гуцериева всего за $20 млн.

С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России. В рейтинге 2019 года в такую сумму Forbes оценивал стоимость активов дочери Аркадия Ротенберга Лилии Ротенберг, занимавшей в женском топ-10 шестое место.

Ниже Людмилы Коган в новом рейтинге могут оказаться заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова (состояние в рейтинге 2019 года — $460 млн), совладелица группы «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелец группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и Евгения Гурьева, супруга крупнейшего акционера «Фосагро» Андрея Гурьева ($390 млн).