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Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России
По оценке Forbes, общая стоимость активов, перешедших к Людмиле Коган после смерти ее мужа, составляет около $500 млн. Этого достаточно, чтобы войти в топ-10 богатейших женщин России и топ-200 самых богатых бизнесменов страны
Людмила Коган (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Рыночная стоимость пакета акций банка «Уралсиб» и других активов, перешедших к Людмиле Коган, ставшей единственной наследницей своего супруга Владимира Когана, скончавшегося летом, составляет $500 млн, сообщает Forbes. Большую часть этой суммы, исходя из рыночной цены акций это $444 млн, составляет стоимость 81,8% акций «Уралсиба».

По оценке журнала, $500 млн Людмиле Коган хватит для того, чтобы войти в список двухсот богатейших бизнесменов России. В рейтинге Forbes 2019 года люди с состоянием в $500 млн делили 186–200 места. Владимир Коган находился на 140-м месте с результатом $750 млн, однако тогда одним из его основных активов считался Афипский НПЗ, который позднее был продан структурам Михаила Гуцериева всего за $20 млн.

С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России. В рейтинге 2019 года в такую сумму Forbes оценивал стоимость активов дочери Аркадия Ротенберга Лилии Ротенберг, занимавшей в женском топ-10 шестое место.

10 богатейших женщин России 2019 года по версии Forbes
Фотогалерея 

Ниже Людмилы Коган в новом рейтинге могут оказаться заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова (состояние в рейтинге 2019 года — $460 млн), совладелица группы «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелец группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и Евгения Гурьева, супруга крупнейшего акционера «Фосагро» Андрея Гурьева ($390 млн).

В первую пятерку рейтинга 2019 года вошли президент компании Inteco Management Елена Батурина ($1,2 млрд), гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд), супруга Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук ($600 млн), бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева ($600 млн) и совладелица производителя детского питания «Прогресс» Ольга Белявцева ($550 млн).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, рейтинг
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