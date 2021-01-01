Совладелец USM передал часть своих акций внучке

Андрей Скоч (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

С 15 декабря владельцем 15% ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» является Варвара Скоч, следует из данных СПАРК. Доля Владимира Скоча снизилась с 30 до 15%. Доли остальных акционеров не изменились.

Его сын Андрей Скоч — депутат Госдумы с 1999 года. Член комитета по международным делам, входит во фракцию «Единая Россия». Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в $6,3 млрд и поместил его на 19-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Скоч-младший перевел принадлежащие ему активы на отца перед тем, как стать депутатом. Управлением активами занимался Алишер Усманов, сообщил Андрей Скоч в интервью «Ведомостям» в 2010 году.

«Холдинговая компания ЮЭСЭМ» была зарегистрирована в апреле 2018 года. Ей принадлежит по 100% в «ЮЭСЭМ Маркировке», «ЮЭСЭМ Металлоинвесте» и «ЮЭСЭМ Телекоме», которые владеют 50% в операторе маркировки — Центре развития перспективных технологий, 100% «Металлоинвеста» и 100% «МегаФона» соответственно. Крупнейшим акционером «Холдинговой компании ЮЭСЭМ» является Алишер Усманов, которому принадлежит 49%. Кроме семьи Скоч среди совладельцев компании значатся кипрская Somelior Holdings Limited (5%, принадлежит Ардавану Фархаду Мошири), Владимир Стрешинский (3%) и др.

Представитель USM не ответил на вопросы РБК, связанные со сменой собственника 15% «Холдинговой компании ЮЭСЭМ».