Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 23 дек, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 23 дек, 13:58
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС Общество, 10:04 «Стоимость 95% криптовалют равна нулю»: чем Bitcoin лучше других монет Крипто, 10:01 Как разработать план на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 09:59 Ничушкин забросил шайбу головой и оформил хет-трик Хоу в матче НХЛ Спорт, 09:54 На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды Общество, 09:54 «Детский мир» выйдет на рынок Киргизии Бизнес, 09:45 Кадыров заявил об обиде на болеющих не как надо фанатов «Ахмата» Спорт, 09:35 Карта зимних путешествий: шесть городов от Алекса Дубаса и лося Леонарда РБК Стиль и Visa, 09:29 Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции Общество, 09:20 Припрячьте свое эго: какие принципы глава Disney высек бы в граните Pro, 09:06 СМИ назвали основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае Общество, 09:04 Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины Бизнес, 09:01 «Газпром», «Русгидро», JD.com: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:00 Как инновационный нейроимплант помогает восстанавливать память Экономика инноваций, 08:57 
Финансы ,  
0 
Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»
«Уралсиб» после смерти его владельца Владимира Когана перешел по наследству к его супруге Людмиле. Ее же банк предлагает ЦБ утвердить в качестве нового санатора
Людмила Коган (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ‎»)

В банке «Уралсиб» сменился основной владелец: вдова бывшего владельца банка Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка, сообщила РБК представитель банка. «Изменения произошли в рамках принятия наследства», — отметила она.

Бизнесмен и бывший чиновник Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию «Уралсиба» и стал первым физическим лицом — санатором банка. Для оздоровления, рассчитанного на срок до 2025 года, он привлек депозиты АСВ на сумму более 90 млрд руб. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а год спустя, 20 июня 2019 года, скончался.

По российскому законодательству вступить в права наследования можно не раньше, чем через полгода после смерти наследодателя. Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана. В Банке России при этом не рассматривали вопрос о передаче банка «Уралсиб» в Фонд консолидации банковского сектора, через который регулятор с 2017 года санировал несколько крупных банков, в том числе «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Кто будет санатором «Уралсиба»

Семья Коган предлагает Центробанку утвердить Людмилу Коган в качестве нового санатора «Уралсиба». Документы, подтверждающие соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будут переданы регулятору, отметила представитель банка.

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца
Финансы

«Если соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будет подтверждено, это позволит провести смену инвестора, сохранив актив, по сути, у тех же владельцев и воссоздав структуру управления, которая была и раньше», — объясняет представитель банка. В банке сохранится разделение операционного управления и акционерного владения. «Как и прежде, банком управляет Евгений Коган (сын Владимира Когана. — РБК), лишь сменивший должность на председателя наблюдательного совета банка, а владеет активом Людмила Коган», — продолжает представитель банка.

Старший сын Владимира Когана — 31-летний Евгений — работает в «Уралсибе» с первого дня санации, писал Forbes. Во время болезни отца он управлял банком, а в июне 2019 года возглавил наблюдательный совет «Уралсиба».

РБК направил запрос в ЦБ.

Положение банка

С начала санации «Уралсиб», входящий в топ-20 российских банков, получил три займа в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) на сумму более 90 млрд руб. с погашением в 2021–2027 годах. По итогам девяти месяцев 2019 года активы банка держались на уровне 500 млрд руб. «Уралсиб» отразил 13,38 млрд руб. прибыли, которая обусловлена разовым эффектом от продажи ценных бумаг в первом полугодии 2019 года, отмечало рейтинговое агентство Fitch. В 2018 году прибыль банка составила 6 млрд руб. В ноябре Fitch повысило рейтинг банка с B+ до BB- со стабильным прогнозом.

Чем занималась Людмила Коган

Кандидат в санаторы «Уралсиба» Людмила Коган закончила инженерно-строительный институт (ЛИСИ) и юрфак СПбГУ, в 1990-х она работала юрисконсультом Промстройбанка, в то время как Владимир Коган и его деловой партнер Давид Трактовенко постепенно скупали акции банка. В начале 2000-х Людмила Коган возглавляла строительную дирекцию холдинговой компании «Банкирский дом Санкт-Петербурга», которая управляла активами банка. Коган и Трактовенко продали Промстройбанк (ПСБ) ВТБ в 2004 году. На тот момент он входил в десятку российских банков по активам, ВТБ заплатил за него $577 млн. Часть активов после продажи ПСБ осталась у компании Когана «Петровский трейд хауз», которая позже была переименована в «БФА-Девелопмент». Сейчас Людмила Коган руководит компанией «БФА-Девелопмент».

Крупнейший проект БФА — жилой комплекс «Огни залива» в Петербурге. Сейчас компания строит вторую очередь ЖК и проектирует третью и четвертую. С 2011 года БФА ввела в эксплуатацию 523,9 тыс. кв. м жилья, строит еще 118,4 тыс. кв. м, говорится на ее сайте. От «Банкирского дома Санкт-Петербурга» БФА получила другой свой крупный проект — «Академ-парк» — десять кирпичных башен площадью 185 тыс. кв. м, писал Forbes.

Сейчас «БФА-Девелопмент» сосредоточена на двух проектах редевелопмента в Петербурге — бывших территориях завода «Красный выборжец» и фабрики братьев Варгуниных, рассказывала Людмила Коган в интервью Агентству строительных новостей.

По данным СПАРК, собственником «БФА-Девелопмент» является «Петровский литтл трейд хауз». В 2010 году владельцем компании был Владимир Коган, сейчас это кипрская Galafern limited. Людмила Коган — единственный наследник, которому переходит все имущество из наследственной массы, отмечает представитель «Уралсиба».

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Уралсиб», наследник, банк
Материалы по теме
«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана
Финансы
Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца
Финансы
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter