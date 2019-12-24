Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

«Если соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будет подтверждено, это позволит провести смену инвестора, сохранив актив, по сути, у тех же владельцев и воссоздав структуру управления, которая была и раньше», — объясняет представитель банка. В банке сохранится разделение операционного управления и акционерного владения. «Как и прежде, банком управляет Евгений Коган (сын Владимира Когана. — РБК), лишь сменивший должность на председателя наблюдательного совета банка, а владеет активом Людмила Коган», — продолжает представитель банка.
Старший сын Владимира Когана — 31-летний Евгений — работает в «Уралсибе» с первого дня санации, писал Forbes. Во время болезни отца он управлял банком, а в июне 2019 года возглавил наблюдательный совет «Уралсиба».
РБК направил запрос в ЦБ.
С начала санации «Уралсиб», входящий в топ-20 российских банков, получил три займа в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) на сумму более 90 млрд руб. с погашением в 2021–2027 годах. По итогам девяти месяцев 2019 года активы банка держались на уровне 500 млрд руб. «Уралсиб» отразил 13,38 млрд руб. прибыли, которая обусловлена разовым эффектом от продажи ценных бумаг в первом полугодии 2019 года, отмечало рейтинговое агентство Fitch. В 2018 году прибыль банка составила 6 млрд руб. В ноябре Fitch повысило рейтинг банка с B+ до BB- со стабильным прогнозом.
Чем занималась Людмила Коган
Кандидат в санаторы «Уралсиба» Людмила Коган закончила инженерно-строительный институт (ЛИСИ) и юрфак СПбГУ, в 1990-х она работала юрисконсультом Промстройбанка, в то время как Владимир Коган и его деловой партнер Давид Трактовенко постепенно скупали акции банка. В начале 2000-х Людмила Коган возглавляла строительную дирекцию холдинговой компании «Банкирский дом Санкт-Петербурга», которая управляла активами банка. Коган и Трактовенко продали Промстройбанк (ПСБ) ВТБ в 2004 году. На тот момент он входил в десятку российских банков по активам, ВТБ заплатил за него $577 млн. Часть активов после продажи ПСБ осталась у компании Когана «Петровский трейд хауз», которая позже была переименована в «БФА-Девелопмент». Сейчас Людмила Коган руководит компанией «БФА-Девелопмент».
Крупнейший проект БФА — жилой комплекс «Огни залива» в Петербурге. Сейчас компания строит вторую очередь ЖК и проектирует третью и четвертую. С 2011 года БФА ввела в эксплуатацию 523,9 тыс. кв. м жилья, строит еще 118,4 тыс. кв. м, говорится на ее сайте. От «Банкирского дома Санкт-Петербурга» БФА получила другой свой крупный проект — «Академ-парк» — десять кирпичных башен площадью 185 тыс. кв. м, писал Forbes.
Сейчас «БФА-Девелопмент» сосредоточена на двух проектах редевелопмента в Петербурге — бывших территориях завода «Красный выборжец» и фабрики братьев Варгуниных, рассказывала Людмила Коган в интервью Агентству строительных новостей.
По данным СПАРК, собственником «БФА-Девелопмент» является «Петровский литтл трейд хауз». В 2010 году владельцем компании был Владимир Коган, сейчас это кипрская Galafern limited. Людмила Коган — единственный наследник, которому переходит все имущество из наследственной массы, отмечает представитель «Уралсиба».