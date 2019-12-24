Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

«Уралсиб» после смерти его владельца Владимира Когана перешел по наследству к его супруге Людмиле. Ее же банк предлагает ЦБ утвердить в качестве нового санатора

Людмила Коган (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ‎»)

В банке «Уралсиб» сменился основной владелец: вдова бывшего владельца банка Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка, сообщила РБК представитель банка. «Изменения произошли в рамках принятия наследства», — отметила она.

Бизнесмен и бывший чиновник Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию «Уралсиба» и стал первым физическим лицом — санатором банка. Для оздоровления, рассчитанного на срок до 2025 года, он привлек депозиты АСВ на сумму более 90 млрд руб. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а год спустя, 20 июня 2019 года, скончался.

По российскому законодательству вступить в права наследования можно не раньше, чем через полгода после смерти наследодателя. Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана. В Банке России при этом не рассматривали вопрос о передаче банка «Уралсиб» в Фонд консолидации банковского сектора, через который регулятор с 2017 года санировал несколько крупных банков, в том числе «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Кто будет санатором «Уралсиба»

Семья Коган предлагает Центробанку утвердить Людмилу Коган в качестве нового санатора «Уралсиба». Документы, подтверждающие соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будут переданы регулятору, отметила представитель банка.