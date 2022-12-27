Доступ к делу: уголовные преследования российских парламентариев
Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании Совета Федерации сотрудники Следственного комитета и ФСБ 30 января 2019 года. В зале присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков — отец сенатора. Их обвинили в создании ОПГ и других преступлениях. По версии следствия, Рауф Арашуков по указанию отца организовал убийства зампреда общественного молодежного национального движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Республики Карачаево-Черкесия Фраля Шебзухова, произошедшие в 2010 году.
23 сентября 2022 года коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашуковых виновными. 27 декабря их приговорили к пожизненным срокам, как и запрашивала прокуратура
Сотрудники охотнадзора задержали Рашкина в Саратовской области в октябре 2021 года. В багажнике машины, за рулем которой был депутат, нашли разделанную тушу лося. Разрешения на отстрел животного у Рашкина не было. В ноябре Госдума лишила представителя КПРФ депутатской неприкосновенности. В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте
* Внесен в реестр иноагентов.
В 2015 году против Пономарева возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате. По версии следствия, он не выполнил условия договора с фондом «Сколково» о составлении аналитических отчетов и чтении лекций, но получил за них гонорар. Стоимость договора СК оценивал в $750 тыс. Илья Пономарев с 2014 года находился в США, а в 2016-м получил вид на жительство на Украине.
В октябре 2022 года был внесен в российский реестр иноагентов. Немногим раньше, в августе, Коптевский суд Москвы заочно арестовал его по делу о фейках об армии, Пономарев объявлен в розыск
Уголовное дело о мошенничестве против Олега Михеева возбудили в 2013 году. По данным следствия, он пытался похитить 2,1 млн руб. у Промсвязьбанка, который купил в 2008 году Волгопромбанк, принадлежавший Михееву. Сам он утверждал, что уголовное преследование незаконно. В 2017 году его объявили в федеральный розыск, а позже заочно арестовали