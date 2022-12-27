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Доступ к делу: уголовные преследования российских парламентариев

Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Против кого из парламентариев возбуждали уголовные дела в последние десять лет — в обзоре РБК
Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании Совета Федерации сотрудники Следственного комитета и ФСБ 30 января 2019 года. В зале присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков — отец сенатора. Их обвинили в создании ОПГ и других преступлениях. По версии следствия, Рауф Арашуков по указанию отца организовал убийства зампреда общественного молодежного национального движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Республики Карачаево-Черкесия Фраля Шебзухова, произошедшие в 2010 году.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашуковых виновными. 27 декабря их приговорили к пожизненным срокам, как и запрашивала прокуратура

Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ
Фото:mediamvd / Telegram
Фото: mediamvd / Telegram

Сотрудники охотнадзора задержали Рашкина в Саратовской области в октябре 2021 года. В багажнике машины, за рулем которой был депутат, нашли разделанную тушу лося. Разрешения на отстрел животного у Рашкина не было. В ноябре Госдума лишила представителя КПРФ депутатской неприкосновенности. В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте

Илья Пономарев*, депутат Госдумы от «Справедливой России»
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

* Внесен в реестр иноагентов.

В 2015 году против Пономарева возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате. По версии следствия, он не выполнил условия договора с фондом «Сколково» о составлении аналитических отчетов и чтении лекций, но получил за них гонорар. Стоимость договора СК оценивал в $750 тыс. Илья Пономарев с 2014 года находился в США, а в 2016-м получил вид на жительство на Украине.

В октябре 2022 года был внесен в российский реестр иноагентов. Немногим раньше, в августе, Коптевский суд Москвы заочно арестовал его по делу о фейках об армии, Пономарев объявлен в розыск

Константин Цыбко, сенатор от Челябинской области
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В 2014 году против Константина Цыбко возбудили дело о взяточничестве. По версии следствия, в 2011-м он получил 17,5 млн руб. от Евгения Тарасова, главы Озерского городского округа Челябинской области, за содействие ему в получении этой должности. Кроме того, сенатора обвиняли в получении 10 млн руб. от бизнесмена Олега Лакницкого в 2012 году. В 2017-м Цыбко приговорили к девяти годам колонии строгого режима и 70 млн руб. штрафа
Денис Вороненков, депутат Госдумы от КПРФ
Фото:Анна Исакова / ТАСС
Фото: Анна Исакова / ТАСС
В 2017 году Басманный суд заочно арестовал Дениса Вороненкова в связи с делом о мошенничестве. Экс-депутат уже уехал на Украину. Дело о махинациях с недвижимостью расследовалось с 2011 года. В марте 2017-го Вороненков был застрелен в Киеве, Следственный комитет закончил расследование дела о мошенничестве уже после его смерти. В октябре 2018 года Тушинский суд Москвы прекратил уголовное дело
Алексей Митрофанов, депутат Госдумы от «Справедливой России»
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В 2014 году против Митрофанова возбудили уголовное дело о вымогательстве $200 тыс. у бизнесмена Вячеслава Жарова. Либерал-демократа лишили депутатской неприкосновенности, он уехал из России. В 2017 году его признали банкротом, в реестр требований включили обязательства на сумму 543 млн руб. Финансовый управляющий Митрофанова тем временем заявлял, что на счетах у экс-депутата осталось всего 400 руб.
Олег Михеев, депутат Госдумы от «Справедливой России»
Фото:Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Уголовное дело о мошенничестве против Олега Михеева возбудили в 2013 году. По данным следствия, он пытался похитить 2,1 млн руб. у Промсвязьбанка, который купил в 2008 году Волгопромбанк, принадлежавший Михееву. Сам он утверждал, что уголовное преследование незаконно. В 2017 году его объявили в федеральный розыск, а позже заочно арестовали

Константин Ширшов, депутат Госдумы от КПРФ
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Госдума санкционировала уголовный процесс против Константина Ширшова в 2013 году. В 2014-м суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам колонии. Ширшов обещал бизнесмену Андрею Чернякову место в Госдуме за €7,5 млн, его задержали при получении части денег. Приговор был обжалован, но Верховный суд оставил его в силе. В 2017 году Ширшов вышел на свободу по УДО
Владимир Бессонов, депутат Госдумы от КПРФ
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В июле 2012 года депутат от КПРФ Владимир Бессонов был лишен депутатской неприкосновенности, после того как в Думу поступил запрос СКР для возбуждения уголовного дела. Бессонова обвиняли в организации несогласованного митинга и драке с полицейскими. Как заявили в КПРФ, это был не митинг, а встреча с избирателями, а драки и вовсе не было. После того как экс-депутат в очередной раз не явился в суд на рассмотрение дела, он был объявлен в розыск. В сентябре 2018 года Бессонов был заочно признан виновным в применении насилия против сотрудника полиции и приговорен к трем годам колонии общего режима. Его местонахождение остается неизвестным
Ашот Егиазарян, депутат Госдумы от ЛДПР
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
В отношении депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна было возбуждено три уголовных дела (два — в 2010 году и одно — в 2012-м): его обвиняли в мошенничестве, присвоении акций и наличных средств. Первое уголовное дело о мошенничестве было возбуждено осенью 2010 года. По версии следствия, в 2002 и 2003 годах Егиазарян в обмен на долю в бизнесе предложил бывшему замруководителя Российского фонда федерального имущества Михаилу Ананьеву профинансировать строительство торгового комплекса «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве и реконструкцию гостиницы «Москва». За это Егиазарян получил от Ананьева около 500 млн руб. Кроме того, мошенническим путем он получил права на 20% акций компании «Центурион альянс» (владелец ТРК «Европарк»), которые принадлежали бизнесмену Виталию Смагину, общей стоимостью более 1,5 млрд руб. Еще в 2010-м Егиазарян, утверждая, что стал жертвой рейдеров, уехал в США. Министерство юстиции отказалось выдавать его России. В мае 2018 года он был заочно приговорен к семи годам заключения
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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
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