Доступ к делу: уголовные преследования российских парламентариев

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии

Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании Совета Федерации сотрудники Следственного комитета и ФСБ 30 января 2019 года. В зале присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков — отец сенатора. Их обвинили в создании ОПГ и других преступлениях. По версии следствия, Рауф Арашуков по указанию отца организовал убийства зампреда общественного молодежного национального движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Республики Карачаево-Черкесия Фраля Шебзухова, произошедшие в 2010 году.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашуковых виновными. 27 декабря их приговорили к пожизненным срокам, как и запрашивала прокуратура