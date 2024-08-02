Что известно о сенаторе Савельеве и деле против него

В здании Совета Федерации задержан сенатор Дмитрий Савельев. Ему вменяют заказ убийства бизнесмена. Что известно об этом деле и о самом политике — в материале РБК

Дмитрий Савельев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Что произошло

2 августа генеральный прокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Дмитрия Савельева. Он объяснил это тем, что установлена причастность сенатора к организации убийства.

Сенаторы выслушали обращение Краснова, в ходе которого он объяснил доводы следствия (эта часть заседания была закрыта для прессы и шла без трансляции). После этого члены Совета Федерации согласились на снятие неприкосновенности с Савельева. Затем сенатор был задержан на выходе из зала.

В чем подозревают сенатора

Сенатора подозревают в том, что он заказал убийство бизнесмена, сообщили в СК. По версии следствия, в августе 2023 года Савельев, «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю», поручил организовать его убийство своему знакомому, который попытался найти исполнителя. О подготовке убийства узнали правоохранительные органы, они решили устроить инсценировку убийства в рамках «мероприятий по изобличению заказчика». После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение, отмечают в СК.

Источник РБК рассказал, что сенатор заказал убийство человека по фамилии Ионов, с которым они делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки. По словам собеседника, Ионов находился под арестом, заказ на его убийство должен был осуществить сотрудник ФСИН, но он обратился в ФСБ. По словам источника РБК, в деле фигурируют еще два человека, они выступали посредниками при передаче средств.

Как говорят источники «Известий» и 112, киллера для убийства делового партнера Савельев нанял за $100 тыс.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что Краснов «сообщил достаточно достоверные факты». Его коллега из комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что сенаторам были предоставлены копии материалов уголовного дела.

Тимченко рассказал, что Савельев назвал факты против него сфабрикованными, а преследование необоснованным. Спикер Валентина Матвиенко на это сказала, что сенаторы не принимают решение об осуждении, а у Савельева с помощью адвокатов будет возможность оспорить свое задержание.

Что известно о биографии Савельева

Савельев родился в 1968 году, он уроженец Нижнего Новгорода. Проходил военную службу в Афганистане. Работал на нижегородском заводе «Двигатель революции» (сейчас АО «РУМО»).

В 1990-е работал в нефтяных компаниях. Был генеральным директором «Лукойл — Уфа» и «Лукойл — Нижний Новгород». Затем работал в нефтяной компании «Норси-ойл» в нижегородском Кстово. Сначала был там вице-президентом по коммерческим вопросам (компанией тогда руководил Сергей Кириенко — сейчас первый замглавы администрации президента). Когда Кириенко в 1997 году переехал на работу в Москву, Савельев занял место президента «Норси-ойл». Также возглавлял совет директоров компании «Нефтехим».

В 1998-1999 годах был генеральным директором «Транснефти». Впоследствии Савельев судился с компанией из-за решения совета директоров отправить его в отставку, а она с ним — из-за выплаты на покупку квартиры в Москве.

С 1999 по 2016 год являлся депутатом Государственной думы. Сначала он представлял там «Союз правых сил», потом «Родину», а затем и «Единую Россию».

В 2001 году баллотировался на пост губернатора Нижегородской области, но занял четвертое место.

Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации губернатора Тульской области, входит в комитет по экономической политике.

Не первое задержание в Совете Федерации

30 января 2019 года по аналогичному сценарию был лишен неприкосновенности, а затем задержан прямо в Совете Федерации представлявший Карачаево-Черкессию Рауф Арашуков. В Генпрокуратуре заявили, что он проходит обвиняемым по делу об участии в преступном сообществе с целью хищения газа и организации двух убийств.

В декабре 2022 года Рауф Арашуков был приговорен к пожизненному лишению свободы.