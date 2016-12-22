Суд прекратил дело о мошенничестве против убитого в Киеве Вороненкова

Тушинский суд Москвы прекратил уголовное дело против убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ТАСС.
«Уголовное дело в отношении Вороненкова прекратить в связи со смертью подсудимого», — сказала судья.
Агентство отмечает, что таким образом суд удовлетворил ходатайство матери экс-депутата и его сына Николая Вороненкова, который ранее настаивал на рассмотрении дела в суде. Ходатайство также поддержали вдова убитого Вороненкова Мария Максакова и его сестра Ирина, однако потерпевший Отари Кобахидзе возразил против закрытия дела.
Следственный комитет завершил расследование дела против Дениса Вороненкова 10 сентября. СКР отмечал, что продолжил расследование после смерти экс-депутата по настоянию близких родственников погибшего. Вороненкова обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК). Следствие смогло доказать причастность экc-депутата к совершению этих преступлений.
По данным следствия, Вороненков контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «Тома», организовывал обналичивание полученных преступным путем денег и распределял средства между соучастниками.
Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года. По данным следствия, в экс-депутата стрелял Павел Паршов. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, позже Паршов скончался в больнице.