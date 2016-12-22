СКР завершил расследование дела убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«Сначала с делом будет знакомиться потерпевший, потом к ознакомлению с материалами дела приступит сторона защиты», — объяснил юрист.

Гривков добавил, что процесс ознакомления может занять несколько месяцев.

Вороненкова в России подозревали в махинациях с недвижимостью на общую сумму $1,2 млн и 6,4 млн руб. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ст. 170.1 УК России (организация фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц). Позднее экс-депутат вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехали в Киев. Вороненков был убит в центре города 23 марта 2017 года.

1 августа 2017 года имущество Вороненкова в России арестовали.