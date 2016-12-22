10 главных трендов года глазами сотрудников журнала РБК

Проводить 2017 год журнал РБК решил материалами, опубликованными в уходящем году. Каждый номер журнала исторически сопровождается одним из самых непростых редакционных процессов — выбором и подготовкой обложки.

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За год мы выпустили десять номеров журнала, написав для них почти 300 статей — от небольших зарисовок о стартап-предпринимателях и прорывных технологиях до крупных полотен с расследованиями и жизнеописаниями состоявшихся бизнесменов в новых амплуа. За год мы выпустили пять рейтингов и ренкингов, героями которых стали десятки предпринимателей и сотни компаний, все они в большей или меньшей степени те самые новые герои бизнеса, о которых и пишет наш журнал.

Когда мы решились на подведение итогов года, то поняли, что самый правильный способ это сделать — обратиться к собственным текстам. Во всех выпусках журнала РБК нам удалось найти минимум одну тему, которая «бомбила» в 2017-м и вряд ли пропадет с радаров в 2018-м.

Пока редакторы, фото- и дизайнерская служба бились над обложками, которые вы в течение года наблюдали на прилавках магазинов и с экранов планшетов, в недрах редакции каждый раз рождались собственные варианты — наша корреспондентка Елизавета Архангельская каждый месяц создавала на листе А4 альтернативный и не вполне серьезный вариант. Для подведения итогов года мы забрали с ее рабочего стола полный комплект обложек и сделали из них иллюстрации для трендов года.