Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 58,96 EUR Нал. 70,35 69,57 USD Бирж. 59,23 +0,48 EUR Бирж. 69,87 +0,42 USD ЦБ. 58,93 +0,24 EUR ЦБ. 69,71 +0,07 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 13900,10 +279,10 ММВБ 2124,12 +0,49% РТС 1131,38 -0,25% Brent 61,25 +0,08% DJIA 24140,91 -0,16% Nasdaq 6776,38 +0,21% FTSE 7348,03 +0,28%
Каждый чайник на учете
Лента новостей
Трамп призвал Саудовскую Аравию разрешить доставку гумпомощи в Йемен 02:24, Политика СМИ сообщили об отставке обвиненного в домогательствах сенатора-демократа 02:06, Политика Минприроды предсказало рост инвестиций в геологоразведку до 361 млрд руб. 01:36, Экономика Флинн обещал экс-коллеге по бизнесу скорое снятие санкций с России 01:17, Политика Горбачев объяснил поддержку Путина россиянами желанием «застраховаться» 00:56, Политика «Спартак» потерпел крупнейшее еврокубковое поражение в истории России 00:38, Спорт Вход Трампа в Иерусалим: зачем США признали Святой город столицей Израиля 00:38, Политика Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 00:38, Спорт Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 00:30, Lenovo и РБК Собчак прокомментировала решение Путина баллотироваться в президенты 00:11, Политика ЦБ введет ручное управление кредитными рисками банков 00:00, Финансы Oracle поменяла условия работы с банками из санкционного списка 00:00, Технологии и медиа Роналду установил «вечный» рекорд результативности в Лиге чемпионов 06 дек, 23:58, Спорт Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 06 дек, 23:56, Subaru XV и Autonews Минобороны ответило Пентагону на непризнание освобождения Сирии от ИГ 06 дек, 23:56, Политика Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины» 06 дек, 23:34, Политика По просьбам трудящихся: с какой повесткой Путин пойдет на выборы 06 дек, 23:29, Политика Мутко ответил на решение МОК словами «не время думать о себе» 06 дек, 23:08, Общество Палестина сочла решение Трампа по Иерусалиму выходом из мирного процесса 06 дек, 22:59, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 06 дек, 22:54, РБК и My Ideal Smile В Турции начались протесты после решения Трампа по Иерусалиму 06 дек, 22:54, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Спартак». Онлайн 06 дек, 22:45, Спорт В Чечне объяснили слова Кадырова о выступлении спортсменов под флагом МОК 06 дек, 22:33, Общество Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму 06 дек, 22:30, Политика Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться на новый срок 06 дек, 22:04, Политика Глава МОК «принял к сведению» слова Путина о россиянах на Олимпиаде-2018 06 дек, 21:52, Общество Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму 06 дек, 21:47, Политика Как прокатиться по замерзшему Байкалу и не попасть в неприятности 06 дек, 21:40, РБК и Hankook
Каждый чайник на учете
Газета № 212 (2709) (0712) Технологии и медиа, 06 дек, 14:22
0
Каждый чайник на учете
В России введут идентификацию устройств с подключением к интернету
Вслед за введением обязательной идентификации пользователей мессенджеров власти задумались об учете предметов интернета вещей. С помощью таких устройств хакеры научились организовывать атаки на банки
Фото: Ferrari / Zuma / ТАСС

К сентябрю 2019 года в России должна появиться законодательная база для ​«идентификации пользовательского интернета вещей». Об этом говорится в проекте плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность» на 2018–2020 годы (сама программа рассчитана до 2024 года). Три члена рабочей группы подтвердили РБК актуальность этой версии плана. Но документ будет дорабатываться, его финальная версия до конца года должна быть одобрена правительственной комиссией, уточняет один из них.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — концепция, которая построена на принципе подключения к интернету и взаимодействия между собой и внешним миром практически без участия человека окружающих предметов (личного автомобиля, холодильника, зубной щетки, лампочки освещения и пр.). По оценке компании Cisco, количество подключенных к сети устройств превысило мировую численность населения еще в 2008–2009-м. К 2020 году, согласно прогнозу американского издания Business Insider, число таких устройств достигнет 34 млрд, из которых 24 млрд придется на те, что относятся к интернету вещей.

Как пояснил РБК один из членов рабочей группы, речь идет не об идентификации пользователей, у которых есть устройства IoT, а о присвоении уникальных идентификаторов самим устройствам. «Это необходимо для стабильности работы Сети. Сейчас выпускается большое количество разнообразных устройств IoT, которые работают по разным стандартам и протоколам. С ростом данного рынка в Сети может возникать все больше конфликтов и сбоев при их подключении. По этой причине государство хочет оставить за собой возможность регулировать данный рынок путем выдачи идентификаторов для устройств IoT», — рассказал собеседник РБК. Кто будет выдавать идентификаторы, будет ли этот процесс платным и другие детали, пока не определено, уточнил он.

В проекте плана мероприятий указано, что подготовкой нормативно-правового акта, вводящего идентификацию устройств для интернета вещей, должна заняться Минкомсвязь. Представитель министерства не ответил на вопросы РБК.

«Для устройств IoT, которые подключены к интернету, должно применяться регулирование, которое не позволит использовать их для организации тех же DDoS-атак (distributed denial of service, ее цель — вызвать перегрузку на сервере или сайте жертвы с помощью множества входящих запросов. — РБК)», — считает глава Ассоциации IoT Андрей Колесников. Если раньше такие запросы отправлялись с компьютеров, то теперь все чаще используются предметы IoT, подключенные к Сети роутеры, холодильники, лампочки освещения.

В ноябре 2016 года Центробанк впервые официально признал, что DDoS-атака на несколько крупных российских банков, включая Сбербанк, «Открытие» и Альфа-банк, была совершена хакерами с помощью устройств, относящихся к интернету вещей. По предварительной оценке аналитической компании iKS-Consulting, в 2017 году в России будет насчитываться 13 млн датчиков и устройств IoT, подключенных к интернету через сим-карту, в 2018 году их число может вырасти до 15,2 млн.

Совладелец ИT-холдинга Ambite Анатолий Сморгонский считает, что «идентификация любого устройства, осуществляющего коммуникационную функцию», необходима для стабильности работы Сети и самого устройства. «Ассортимент IoT-устройств и сферы их применения очень быстро увеличиваются. В необходимости применения единых правил идентификации нет ничего неожиданного. Это верный шаг. Однако очень важно, чтобы такие правила и контроль не мешали самому факту распространения IoT», — говорит он.

Опознают всех

Из плана мероприятий следует, что к сентябрю 2019 года помимо идентификации интернета вещей в законодательстве должны установить требование «по идентификации пользователей коммуникационных и иных сервисов участников информационного взаимодействия». Ранее власти уже утвердили требование об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. С 1 января 2018 года владельцы таких сервисов будут заключать договоры с сотовыми операторами и запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, чтобы в дальнейшем идентифицировать их через базу данных оператора.

Недавно стало известно, что Совет безопасности России на заседании 26 октября поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ распространить требования об обязательной идентификации пользователей также на онлайн-игры и социальные сети. Чиновники опасаются, что террористы могут использовать подобные сервисы для общения.

Авторы: Анна Балашова, Мария Коломыченко.
Теги: информационная безопасность , идентификация , цифровая экономика , интернет вещей ...
Материалы по теме
Анонимность отменяется: ФСБ поручили идентифицировать геймеров Технологии и медиа
«Умный» дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей Технологии и медиа
Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав