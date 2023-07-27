Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет Политика, 11:22
Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке Политика, 11:19
Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Прямая трансляция Политика, 11:14
Песков допустил, что переворот в Нигере обсудят на саммите в Петербурге Политика, 11:13
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Volkswagen назвал цену продажи российских активов Авто, 11:13
Как заработать на маркетплейсе: восемь метрик, которые нужно отслеживать Pro, 11:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 11:00 
Вышел трейлер мини-сериала о суде между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд Life, 10:53
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам Политика, 10:51
Прокуратура США потребовала тюремного заключения экс-главы FTX до суда Крипто, 10:50
«Это разумно!»: как взыскать с контрагента судебные расходы по максимуму Pro, 10:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 10:50
Линолеум и ДСП: от каких материалов стоит отказаться при ремонте Недвижимость, 10:45
Политика ,  
0 

Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. В российском военном ведомстве отмечали, что визит поспособствует «укреплению российско-северокорейских военных связей». Как проходит посещение КНДР российской делегацией — в фоторепортаже РБК
Вечером 25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. У трапа самолета Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. В церемонии официальной встречи в аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии, сообщали в Минобороны. Корейская война длилась с 1950 по 1953 год, по ее итогам страна оказалась разделена по 38-й параллели на Северную и Южную Корею. Мирный договор до сих пор не подписан. На стороне Южной Кореи была коалиция западных стран, включая США, Великобританию, Францию, Нидерланды, помощь Северной Корее оказывали Китай и СССР
Фото: KCNA via Reuters

Вечером 25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. У трапа самолета Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. В церемонии официальной встречи в аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии, сообщали в Минобороны.

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год, по ее итогам страна оказалась разделена по 38-й параллели на Северную и Южную Корею. Мирный договор до сих пор не подписан. На стороне Южной Кореи была коалиция западных стран, включая США, Великобританию, Францию, Нидерланды, помощь Северной Корее оказывали Китай и СССР

На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа) и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам (справа) в аэропорту Сунан.&nbsp;Главы оборонных ведомств прошли по красной ковровой дорожке мимо роты почетного караула. Визит продлится до 27 июля. Он будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе Минобороны России
Фото: KCNA via Reuters

На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа) и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам (справа) в аэропорту Сунан. Главы оборонных ведомств прошли по красной ковровой дорожке мимо роты почетного караула.

Визит продлится до 27 июля. Он будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе Минобороны России

Сергей Шойгу&nbsp;возложил корзину с цветами&nbsp;к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансуя в столице КНДР
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Сергей Шойгу возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансуя в столице КНДР

Члены российской военной делегации во главе с Шойгу также возложили цветы к монументу&nbsp;Освобождения в Пхеньяне. Монумент был воздвигнут в 1946 году &laquo;в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи&nbsp;в 1945 году&raquo;, указало&nbsp;Минобороны РФ. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Члены российской военной делегации во главе с Шойгу также возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне. Монумент был воздвигнут в 1946 году «в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году», указало Минобороны РФ. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой

На фото: министр обороны&nbsp;Сергей Шойгу&nbsp;во время церемонии возложения цветов к монументу Освобождения
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии возложения цветов к монументу Освобождения

В Пхеньяне Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. На них Шойгу выразил&nbsp;намерение &laquo;последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям&raquo;, включая взаимодействия по линии оборонных ведомств.&nbsp;На фото:&nbsp;Сергей Шойгу (третий слева) и Кан Сун Нам (второй справа) во время встречи. В&nbsp;ноябре 2022 года&nbsp;координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.&nbsp;Спустя месяц Кирби сказал, что КНДР поставляла боеприпасы ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;.&nbsp;Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора&nbsp;называл ложной&nbsp;информацию об оружии из Северной Кореи. Поставки оружия опровергали&nbsp;также в&nbsp;Министерстве национальной обороны КНДР
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В Пхеньяне Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. На них Шойгу выразил намерение «последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям», включая взаимодействия по линии оборонных ведомств. На фото: Сергей Шойгу (третий слева) и Кан Сун Нам (второй справа) во время встречи.

В ноябре 2022 года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Спустя месяц Кирби сказал, что КНДР поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора называл ложной информацию об оружии из Северной Кореи. Поставки оружия опровергали также в Министерстве национальной обороны КНДР

Во время визита&nbsp;Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. &laquo;В ходе переговоров &lt;...&gt;&nbsp;они обменялись оценками и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области национальной обороны и безопасности, региональной и международной безопасности&nbsp;и достигли консенсуса&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщило радио &laquo;Голос Кореи&raquo;&nbsp;
Фото: KCNA via Reuters

Во время визита Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. «В ходе переговоров <...> они обменялись оценками и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области национальной обороны и безопасности, региональной и международной безопасности и достигли консенсуса», — сообщило радио «Голос Кореи» 

На встрече Шойгу передал корейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина
Фото: KCNA via Reuters

На встрече Шойгу передал корейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина

Ким Чен Ын и&nbsp;Сергей Шойгу&nbsp;также посетили&nbsp;выставку военной техники в Пхеньяне, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны
Фото: KCNA via Reuters

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также посетили выставку военной техники в Пхеньяне, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны

&laquo;Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы&raquo;, &mdash; говорится в сообщении&nbsp;Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)
Фото: KCNA via Reuters

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

На выставке были представлены северокорейские&nbsp;беспилотники
Фото: KCNA via Reuters

На выставке были представлены северокорейские беспилотники

Ким Чен Ын и Шойгу также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты с мобильными пусковыми установками, бронетехнику
Фото: KCNA via Reuters

Ким Чен Ын и Шойгу также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты с мобильными пусковыми установками, бронетехнику

Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, отмечалось в сообщении радио &laquo;Голос Кореи&raquo;
Фото: KCNA via Reuters

Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, отмечалось в сообщении радио «Голос Кореи»

После выставки лидер КНДР и&nbsp;глава российского Минобороны посмотрели концерт. На мероприятие была приглашена не только российская делегация во главе с Шойгу, но и члены партийной и правительственной делегации Китая. На фото: Ким Чен Ын, Сергей Шойгу и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей&nbsp;Ли Хунчжун на концерте
Фото: KCNA via Reuters

После выставки лидер КНДР и глава российского Минобороны посмотрели концерт. На мероприятие была приглашена не только российская делегация во главе с Шойгу, но и члены партийной и правительственной делегации Китая. На фото: Ким Чен Ын, Сергей Шойгу и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на концерте

Концерт был посвящен&nbsp;70-летию окончания Корейской войны
Фото: KCNA via Reuters

Концерт был посвящен 70-летию окончания Корейской войны

Теги
Персоны
мультимедиа КНДР Сергей Шойгу визит Северная Корея
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу прилетел в КНДР
Политика
Шойгу поедет в КНДР для укрепления военных связей с Пхеньяном
Политика
В Госдепе заявили, что Россия и Китай могут повлиять на КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter