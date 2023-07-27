Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны 25 июля. Накануне Шойгу также провел встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает ЦТАК.

Как отмечает госагентство, на встрече Шойгу передал корейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Там также подчеркнули, что встреча представителей двух стран «послужит дальнейшему укреплению связей между Россией и КНДР».

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны вечером 25 июля. У трапа самолета Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам, с которым позже у главы российского Минобороны состоялась двусторонняя встреча.

Визит продлится до 27 июля. Он будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркивали в пресс-службе Минобороны России

Корейская война длилась более трех лет, с конца июня 1950-го по конец июля 1953 года, однако официально мирный договор до сих пор не подписан, страна оказалась разделена по 53-й параллели на Северную и Южную Кореи. Помощь КНДР оказывали СССР и КНР, тогда как на стороне Южной Кореи были США, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие западные страны.

В Госдепе США на фоне визита Шойгу призвали Россию использовать свое влияние на КНДР для ослабления напряженности на Корейском полуострове. Осенью 2022 года Пхеньян принял закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и ее руководителя Ким Чен Ына. Президент США Джо Байден говорил, что если КНДР нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то политическому режиму Северной Кореи придет конец.

В ноябре 2022 года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Спустя месяц Кирби сказал, что КНДР поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора называл ложной информацию об оружии из Северной Кореи. Поставки оружия опровергали также в Министерстве национальной обороны КНДР