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Шойгу прилетел в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР
Делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. В пресс-службе Минобороны отметили, что визит будет способствовать укреплению военных связей двух стран

Шойгу прилетел в КНДР
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Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, «посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов». Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе.

Корейская война длилась более трех лет, с конца июня 1950-го по конец июля 1953 года, однако официально мирный договор до сих пор не подписан, страна оказалась разделена по 53-й параллели на Северную и Южную Кореи. Помощь КНДР оказывали СССР и КНР, тогда как на стороне Южной Кореи были США, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие западные страны.

С начала конфликта на Украине США неоднократно обвиняли КНДР в военной помощи России. Так, в прошлом ноябре координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Позднее он уточнил, что та поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер».

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Российские дипломаты эти утверждения опровергали. Так, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что о подобных поставках не может быть и речи, поскольку КНДР сама находится в предвоенной ситуации. «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — подчеркивал он.

США впервые сообщили о поставках России вооружений из КНДР в конце декабря 2022 года, заявив о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отвергла эти утверждения. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу КНДР официальный визит Россия Минобороны
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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