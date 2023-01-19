«Черный четверг» поставил под вопрос пенсионную реформу во Франции

Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против пенсионной реформы, в некоторых регионах случился транспортный коллапс. Сможет ли это повлиять на реформаторские планы Эмманюэля Макрона, разбирался РБК

Тулуз, Франция (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Что происходило во Франции в «черный четверг»

Общенациональная забастовка парализовала Францию в четверг — по всей стране были отменены железнодорожные рейсы, включая международные, и авиарейсы, закрыты школы и заводы, серьезно затруднено движение в парижском метро. Пока Эмманюэль Макрон находился с визитом в Испании, французские профсоюзы вывели на улицы людей, несогласных с представленной на прошлой неделе пенсионной реформой, согласно которой возраст выхода на пенсию к 2030 году будет повышен с 62 до 64 лет.

Представитель Всеобщей конфедерации труда (CGT, крупнейший профсоюз Франции) Филипп Мартинес заявил об успехе мобилизации населения и что протестующих в целом в стране было больше миллиона, сообщает Le Figaro. Эта цифра соответствует планам профсоюзов вывести на улицы до полутора миллионов человек и провести забастовки в более чем 200 городах. В Париже на демонстрации вышли десятки тысяч людей, в Леоне — более 40 тыс.

Протестующим удалось создать существенные проблемы в транспортной системе, которые министр транспорта Клеман Бон охарактеризовал как «адский четверг» для пассажиров, сообщал телеканал France 24. Транспортная компания SNCF сообщила об отмене большинства региональных и международных поездов, работали лишь каждая третья или каждая пятая высокоскоростная транспортная линия в зависимости от направления. В парижском метро была полностью закрыта одна ветка, на остальных 12 движение было сильно затруднено, заявил транспортный оператор RATP. В парижском аэропорту Орли были отменены около 20% авиарейсов, остальные осуществлялись с задержками.

К акции присоединились и СМИ: общественные радиостанции Franceinfo и France Inter заполняли эфир музыкой вместо новостей, а телеканал France 2 повторял передачи. Многие школы были закрыты, и родителям пришлось сидеть с детьми дома, так как 70% учителей присоединились к забастовке. Государственный поставщик электроэнергии EDF был вынужден снизить выработку на 7 тыс. МВт. К забастовкам подключился и каждый третий госслужащий.

Протесты не стали неожиданностью для правительства: еще на этапе обсуждения реформы представители крупнейших профсоюзов не были согласны с предлагаемыми изменениями пенсионной системы, а за несколько месяцев переговоров сторонам не удалось приблизиться к компромиссу. Призывы к протестам последовали сразу же после выступления премьер-министра Элизабет Бонн 10 января, в котором она изложила основные положения реформы. Тогда же была объявлена дата общенациональной акции, 19 января, которая впоследствии получила в СМИ название «черный четверг».

Для Франции протесты из-за пенсионной реформы не новы. В 1995 году масштабные демонстрации вынудили занимавшего пост президента Жака Ширака отказаться от планируемой реформы, первая попытка Макрона представить свою реформу в конце 2019 года также привела к длительным забастовкам. В итоге французский лидер отложил свои планы под предлогом пандемии, но вернулся к ним после переизбрания на второй срок весной прошлого года.

Французские профсоюзы намерены повторить успешные попытки давления на правительство, однако пока неясно, смогут ли они настроить население на долговременные демонстрации с учетом растущей инфляции и высоких счетов за электроэнергию. Согласно опросу OpinionWay для Les Echos и Radio Classique, проведенному спустя неделю после объявления положений реформы, 61% французов понимает ее необходимость, однако 60% респондентов выступают против повышения пенсионного возраста. Ранее The Financial Times сообщала, что 70% французов не согласны с повышением возраста выхода на пенсию.

Смогут ли протесты остановить реформу

Накануне «черного четверга» представитель правительства Оливье Веран заявил, что кабинет настроен «спокойно и решительно» в связи с грядущими забастовками, и призвал протестующих не парализовать страну. Вместе с тем, как отмечает профессор Парижского института политических исследований Бруно Парье, «никто не может знать, даже профсоюзы, достаточно ли сердиты французы, чтобы… парализовать страну».

Угрозу реформе Макрона представляют не только профсоюзы — летом 2022 года по результатам парламентских выборов его коалиция «Вместе!» потеряла большинство, а потому не может самостоятельно провести поправки к законопроекту о финансировании социального обеспечения (пенсионная реформа станет его частью) через Национальную ассамблею. Пока готовность помочь коалиции Макрона с проведением реформы проявила правоцентристская партия «Республиканцы». Арно Бенедетти, главный редактор специализированного политического издания Revue politique et parlementaire («Политический и парламентский обозреватель»), считает, что Макрон не может полагаться на поддержку со стороны «Республиканцев», если забастовки растянутся на месяцы и сохранят широкую общественную поддержку. В ближайшие месяцы «поведение «Республиканцев» будет определяться общественным мнением и тем, что происходит на улице», пояснил Бенедетти.

В случае если «Республиканцы» откажутся поддержать пенсионную реформу, правительство может задействовать ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом (хотя тот может ответить вотумом недоверия правительству). Действующему премьер-министру уже пришлось десять раз прибегнуть к такой мере с лета 2022 года, но в случае с пенсионной реформой реакция оппозиции может быть более действенной, отмечает профессор французской политики в Ноттингемском университете Пол Смит. Однако он не исключает, что другие партии, несмотря на несогласие с действиями правительства, не захотят провоцировать новые парламентские выборы.