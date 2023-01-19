«Черный четверг» поставил под вопрос пенсионную реформу во Франции
Что происходило во Франции в «черный четверг»
Общенациональная забастовка парализовала Францию в четверг — по всей стране были отменены железнодорожные рейсы, включая международные, и авиарейсы, закрыты школы и заводы, серьезно затруднено движение в парижском метро. Пока Эмманюэль Макрон находился с визитом в Испании, французские профсоюзы вывели на улицы людей, несогласных с представленной на прошлой неделе пенсионной реформой, согласно которой возраст выхода на пенсию к 2030 году будет повышен с 62 до 64 лет.
Представитель Всеобщей конфедерации труда (CGT, крупнейший профсоюз Франции) Филипп Мартинес заявил об успехе мобилизации населения и что протестующих в целом в стране было больше миллиона, сообщает Le Figaro. Эта цифра соответствует планам профсоюзов вывести на улицы до полутора миллионов человек и провести забастовки в более чем 200 городах. В Париже на демонстрации вышли десятки тысяч людей, в Леоне — более 40 тыс.
Протестующим удалось создать существенные проблемы в транспортной системе, которые министр транспорта Клеман Бон охарактеризовал как «адский четверг» для пассажиров, сообщал телеканал France 24. Транспортная компания SNCF сообщила об отмене большинства региональных и международных поездов, работали лишь каждая третья или каждая пятая высокоскоростная транспортная линия в зависимости от направления. В парижском метро была полностью закрыта одна ветка, на остальных 12 движение было сильно затруднено, заявил транспортный оператор RATP. В парижском аэропорту Орли были отменены около 20% авиарейсов, остальные осуществлялись с задержками.
К акции присоединились и СМИ: общественные радиостанции Franceinfo и France Inter заполняли эфир музыкой вместо новостей, а телеканал France 2 повторял передачи. Многие школы были закрыты, и родителям пришлось сидеть с детьми дома, так как 70% учителей присоединились к забастовке. Государственный поставщик электроэнергии EDF был вынужден снизить выработку на 7 тыс. МВт. К забастовкам подключился и каждый третий госслужащий.
Протесты не стали неожиданностью для правительства: еще на этапе обсуждения реформы представители крупнейших профсоюзов не были согласны с предлагаемыми изменениями пенсионной системы, а за несколько месяцев переговоров сторонам не удалось приблизиться к компромиссу. Призывы к протестам последовали сразу же после выступления премьер-министра Элизабет Бонн 10 января, в котором она изложила основные положения реформы. Тогда же была объявлена дата общенациональной акции, 19 января, которая впоследствии получила в СМИ название «черный четверг».
Для Франции протесты из-за пенсионной реформы не новы. В 1995 году масштабные демонстрации вынудили занимавшего пост президента Жака Ширака отказаться от планируемой реформы, первая попытка Макрона представить свою реформу в конце 2019 года также привела к длительным забастовкам. В итоге французский лидер отложил свои планы под предлогом пандемии, но вернулся к ним после переизбрания на второй срок весной прошлого года.
Французские профсоюзы намерены повторить успешные попытки давления на правительство, однако пока неясно, смогут ли они настроить население на долговременные демонстрации с учетом растущей инфляции и высоких счетов за электроэнергию. Согласно опросу OpinionWay для Les Echos и Radio Classique, проведенному спустя неделю после объявления положений реформы, 61% французов понимает ее необходимость, однако 60% респондентов выступают против повышения пенсионного возраста. Ранее The Financial Times сообщала, что 70% французов не согласны с повышением возраста выхода на пенсию.
Смогут ли протесты остановить реформу
Накануне «черного четверга» представитель правительства Оливье Веран заявил, что кабинет настроен «спокойно и решительно» в связи с грядущими забастовками, и призвал протестующих не парализовать страну. Вместе с тем, как отмечает профессор Парижского института политических исследований Бруно Парье, «никто не может знать, даже профсоюзы, достаточно ли сердиты французы, чтобы… парализовать страну».
Угрозу реформе Макрона представляют не только профсоюзы — летом 2022 года по результатам парламентских выборов его коалиция «Вместе!» потеряла большинство, а потому не может самостоятельно провести поправки к законопроекту о финансировании социального обеспечения (пенсионная реформа станет его частью) через Национальную ассамблею. Пока готовность помочь коалиции Макрона с проведением реформы проявила правоцентристская партия «Республиканцы». Арно Бенедетти, главный редактор специализированного политического издания Revue politique et parlementaire («Политический и парламентский обозреватель»), считает, что Макрон не может полагаться на поддержку со стороны «Республиканцев», если забастовки растянутся на месяцы и сохранят широкую общественную поддержку. В ближайшие месяцы «поведение «Республиканцев» будет определяться общественным мнением и тем, что происходит на улице», пояснил Бенедетти.
В случае если «Республиканцы» откажутся поддержать пенсионную реформу, правительство может задействовать ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом (хотя тот может ответить вотумом недоверия правительству). Действующему премьер-министру уже пришлось десять раз прибегнуть к такой мере с лета 2022 года, но в случае с пенсионной реформой реакция оппозиции может быть более действенной, отмечает профессор французской политики в Ноттингемском университете Пол Смит. Однако он не исключает, что другие партии, несмотря на несогласие с действиями правительства, не захотят провоцировать новые парламентские выборы.
Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется оно французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Повышение будет поэтапным: с сентября 2023 года каждый год возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на три месяца. С 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если у работника не набирается 43 лет стажа, он, как и сейчас, сможет претендовать на полную выплату, если выйдет на пенсию в 67 лет.
В рамках пенсионной реформы также планируется увеличить размер минимальной пенсии на €100, до €1200, для тех, кто имеет полный трудовой стаж при минимальной оплате труда.
Чтобы сейчас получить полную государственную пенсию во Франции, работник обязан либо иметь трудовой стаж не менее 41,5 года, либо выйти на пенсию в возрасте от 62 до 67 лет в зависимости от года рождения. Размер пенсии составляет 50% среднегодового заработка за 25 «лучших» лет, то есть периода, когда заработок был максимальным. В случае выхода на пенсию при недостаточном трудовом стаже за каждые недостающие три месяца размер выплат снижается на 1,25%. Средний размер пенсии во Франции составляет €1400. Увеличить размер пенсии можно за счет дополнительных страховых выплат.