Визит Карла III во Францию отложили из-за протестов

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Визит короля Великобритании Карла III во Францию отложили, сообщается на сайте Елисейского дворца. Монарх должен был посетить страну 26–29 марта с супругой Камиллой, но из-за протестов во Франции против пенсионной реформы поездку решили перенести.

«Решение было принято французским и британским правительствами после телефонного разговора президента республики [Эмманюэля Макрона] и короля сегодня утром», — сообщили в Елисейском дворце. Там объяснили перенос визита стремлением французских властей принять Карла III «в условиях, которые соответствуют дружеским отношениям» двух государств. Новую дату визита пообещали назначить «при первой возможности».

Протесты во Франции продолжаются уже несколько дней. Причина — одобренная сенатом пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Это одна из главных идей президента Эмманюэля Макрона, она стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения.

Из-за забастовок и протестов в стране останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Протестующих обвиняли в нападении на силовиков и поджогах. На акции 18 марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта, несмотря на протесты. Макрон 22 марта сказал, что не рад проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость.

Постепенное увеличение пенсионного возраста во Франции должно начаться уже 1 сентября (его увеличат до 63 лет и 3 месяцев), если реформу одобрит Конституционный совет страны.