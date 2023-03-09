Сенат Франции одобрил ключевую статью пенсионной реформы

Сенат Франции в режиме нон-стоп рассматривает законопроект о пенсионной реформе, которая должна быть принята двумя палатами парламента до конца марта. Тем временем более миллиона французов вышли на улицы, протестуя против нее

Фото: Bruno Levesque / Global Look Press

Сенат одобрил ключевое положение реформы

В ночь на 9 марта сенат Франции одобрил одну из наиболее резонансных статей законопроекта о пенсионной реформе, которая стала причиной забастовок по всей стране. Большинством голосов сенаторы утвердили ст. 7 о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. «За» проголосовал 201 сенатор, «против» ― 115 (всего в верхней палате французского парламента 348 членов).

В соответствии с графиком прохождения законопроектов через парламент принять законопроект целиком о реформе сенаторам необходимо до полуночи 12 марта, до этого времени им предстоит рассмотреть около 1100 поправок к документу. Дебаты будут проходить в режиме нон-стоп: сенаторы будут продолжать работу даже ночью. Удастся ли им успеть согласовать текст документа и принять его в срок, неясно из-за сильного сопротивления левых партий, пытающихся затянуть процесс.

Аналогичная ситуация имела место в начале февраля, во время рассмотрения законопроекта в Национальной ассамблее — нижней палате парламента. Тогда Новый народный экологический и социальный союз (NUPES) — коалиция левых партий, в которую входят «Непокоренная Франция» (LFI), Социалистическая партия (PS), Французская коммунистическая партия (PCF) и ряд других сил, — внес более 20 тыс. поправок к документу, чтобы замедлить его рассмотрение. За две недели дебатов в коалиции левых наметились признаки раскола насчет тактики, как противостоять принятию законопроекта, но в итоге его рассмотрение было завершено без голосования по всему тексту документа.

В отличие от Национальной ассамблеи, где у коалиции президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» нет большинства, в сенате за счет перевеса правоцентристских партий (самая большая сила — партия «Республиканцы», которая, как ожидается, поддержит реформу) пенсионная реформа имеет больше шансов на принятие. В случае если сенат примет законопроект, его судьба окажется в руках совместной комиссии из семи депутатов и семи сенаторов, которой необходимо будет согласовать финальный текст. Его должны будут одобрить Национальная ассамблея и сенат до 26 марта, когда истекает отводимый во Франции 50-дневный срок на рассмотрение законопроектов.

Впрочем, в случае неудачи в парламенте у правительства есть возможность задействовать ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом (хотя тот может ответить вотумом недоверия правительству). Власти Франции рассчитывают, что пенсионная реформа вступит в силу в сентябре 2023 года.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Впервые провести ее он попытался в 2019 году, но этому помешали протесты со стороны «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. О том, что он вновь возвращает реформу в повестку дня, Макрон заявил в апреле 2022 года после своего переизбрания. 11 января основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн. Реформа стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

Профсоюзы ответили новой волной демонстраций

С момента объявления о пенсионной реформе Франция пережила уже несколько волн забастовок, организованных профсоюзами. Каждый раз они затрагивали национальную транспортную систему, крупные предприятия, школы и университеты. Очередная волна протестов началась 6 марта. Как ожидается, она продлится шесть дней. 8 марта в ней помимо работников транспортной системы, мусорщиков и работников атомных энергетических объектов и нефтеперерабатывающей отрасли участвовали и представительницы феминистских движений, считающие положения пенсионной реформы дискриминационными. В этот день на улицы вышли более 1,2 млн человек. Эта цифра превысила показатель 19 января, когда в акциях протеста участвовали более миллиона человек. Протестующие попытались организовать блокаду Рейна недалеко от Страсбурга, но французская полиция восстановила движение судов.

По состоянию на четверг работа парижского метро серьезно нарушена, во Франции практически не ходят региональные и международные поезда. В аэропортах также фиксируются отмены рейсов, сокращена выработка электроэнергии, на заправках отсутствуют некоторые виды топлива. К протестам присоединились студенческие объединения и школьные учителя.

Пенсионная реформа крайне непопулярна во французском обществе. Согласно опубликованному 4 марта опросу Ifop для газеты Le Journal de Dimanche, только 32% французов поддерживают инициативу Макрона. Пенсионный возраст в стране является одним из самых низких в Европе.