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Сенат Франции принял целиком вызвавшую протесты пенсионную реформу

Сенат Франции принял целиком пенсионную реформу, вызвавшую забастовки и протесты
Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сенат Франции принял целиком законопроект о пенсионной реформе, вызвавший протесты и забастовка в стране. За него проголосовали 195 человек, против — 112. Результаты голосования опубликовала в «Твиттере» премьер-министр Элизабет Борн.

«Сенат после сотни часов дебатов принял текст пенсионной реформы. Решительный шаг к реформе, которая обеспечит будущее наших пенсий. Полностью готовы к тому, чтобы окончательно принять ее в ближайшие несколько дней», — написала она.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65 и пообещало минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Теперь финальный текст должна согласовать совместная комиссия из семи депутатов и семи сенаторов. Затем его должны будут одобрить Национальная ассамблея и сенат до 26 марта, когда истекает отводимый во Франции 50-дневный срок на рассмотрение законопроектов.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Впервые провести ее он попытался в 2019 году, но этому помешали протесты со стороны «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. О том, что он вновь возвращает реформу в повестку дня, Макрон заявил в апреле 2022 года после своего переизбрания. 11 января основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн.

Реформа стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

В ночь на 9 марта сенат одобрил ст. 7 о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

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С января во Франции не стихают забастовки и протесты. В стране останавливался транспорт и НПЗ, закрывались школы, а число протестующих на улицах превышало миллион человек. Последний раз пенсионную реформу проводил Николя Саркози в 2010 году, когда пенсионный возраст подняли с 60 до 62 лет. Франсуа Олланд затем частично отменил ее.

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Теги
Елена Чернышова
Франция протесты забастовки пенсионная реформа
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