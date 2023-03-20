В парламенте Франции провалились обе попытки отставить правительство

Ни одна резолюция о вотуме недоверия правительству Франции не получила нужного числа голосов. Поводом для вотумов стало принятие пенсионной реформы, которая теперь может быть осуществлена

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Как был инициирован вопрос о доверии правительству

20 марта Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции рассматривала две резолюции о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Элизабет Борн.

Один проект внесла в пятницу, 17 марта, группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT), ее также поддержали члены Нового народного экологического и социального союза (NUPES). Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен подала собственную резолюцию. Обе резолюции были внесены из-за того, что Борн объявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста без финального голосования в нижней палате парламента, прибегнув к ст. 49.3 Конституции, которая позволяет правительству принимать законопроекты без вынесения их на голосование.

Чтобы правительство ушло в отставку, за резолюцию должны проголосовать 287 депутатов из 573 (четыре депутата лишились мандатов с момента парламентских выборов летом 2022 года). Учитывая соотношение голосов в парламенте, решающей стала позиция фракции партии «Республиканцы». Ее лидер Эрик Сьотти заявил, что фракция не поддержит вотум недоверия. Издание Politico со ссылкой на источник в Национальной ассамблее сообщило, что к понедельнику оппозиционным партиям удалось добиться того, чтобы десять человек из «Республиканцев» согласились проголосовать за вотум недоверия, но этого все равно оказалось недостаточно для того, чтобы резолюция была одобрена.

Как распределены мандаты в Национальной ассамблее «Вместе!» — 250 депутатов

Новый народный экологический и социальный союз — 149 депутатов

«Национальное объединение» — 88 депутатов

«Республиканцы» — 61 депутат

Правящая коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» не имеет большинства в Национальной ассамблее, из-за этого правительству Борн с весны прошлого года, когда оно было сформировано, приходилось более десяти раз задействовать ст. 49.3 Конституции — в частности, так был принят бюджет страны. Оппозиция несколько раз предпринимала попытки вынести вотум недоверия правительству (в июле, октябре и ноябре 2022 года), но каждый раз не набирала нужного числа голосов.

В итоге при голосовании по первой резолюции отставку правительства поддержали 278 депутатов, на девять меньше требуемого числа. По резолюции, внесенной фракцией Ле Пен, набралось только 92 голоса «за». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве по итогам голосований заявила: «Ни одна из резолюций о недоверии не принята. Таким образом, законопроект правительства о финансировании социального бюджета с учетом поправок, принятых на межпарламентской комиссии, считается принятым» (цитата по ТАСС).

Как проходили дебаты по вотумам

20 марта перед голосованием в парламенте выступили представители всех фракций, после чего слово взяла премьер. Перед ее выступлением депутаты от левой партии Жана-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» покинули зал ассамблеи. Выступая, Борн припомнила оппозиции, как 16 марта, когда она объявляла о решении провести пенсионную реформу без голосования, некоторые депутаты кричали и распевали «Марсельезу». «Ненависти и жестокости не должно быть места в парламентских дебатах. Потому что, если мы больше не сможем вести дебаты в Национальной ассамблее, будет нарушено само функционирование нашей демократии», — сказала она.

Борн отметила, что знает о вопросах и опасениях, которые пенсионная реформа вызывает у населения. Она напомнила, что президент Макрон обязался провести эту реформу еще в ходе своей избирательной кампании, чем и вызвана необходимость прибегнуть к ст. 49.3 Конституции. По ее словам, правительство осознает свою ответственность перед населением. Борн напомнила, что перед принятием законопроекта о реформе велись консультации как с профсоюзами, так и с левыми партиями. В результате в текст законопроекта были внесены их предложения. Премьер-министр также раскритиковала оппозицию, заявив, что вместо альтернативы та предлагает «налоговую шумиху». «Если вы хотите свергнуть правительство, теперь у вас есть такая возможность», — подчеркнула премьер.

Выступавшая в ходе дебатов лидер парламентской фракции «Непокоренной Франции» Матильда Пано заявила, что люди смотрят на правительство так, как на тех, кто их предал. По ее словам, Макрон несет «полную ответственность за вспышку гнева», имея в виду уличные протесты. Пано также назвала президента «ремесленником хаоса».

Представитель NUPES Сириэль Шатлан заявила, что 16 марта ознаменовало «разрыв между президентом и народом». По ее словам, пенсионная реформа несправедлива по отношению ко многим группам населения. «То, что законно, не обязательно законно. У вас больше нет средств для управления страной, которая страдает от недоверия со времен «желтых жилетов», — сказала она.

Что происходит с рейтингом Макрона

Согласно опросу общественного мнения Ifop, опубликованному в воскресенье в Le Journal du Dimanche, 70% французов не поддерживают деятельность Макрона. Этот показатель увеличился на 4% с начала марта. Такой же уровень одобрения деятельности был у Макрона в начале 2019 года, в разгар протестов «желтых жилетов», вызванных первой попыткой французского лидера провести пенсионную реформу.

Накануне голосования в парламенте администрация президента Франции распространила заявление Макрона, в котором он призвал стороны к спокойствию. Он пояснил также, что «после месяцев политических и общественных консультаций и более 170 часов дебатов, которые привели к голосованию по компромиссному тексту (двух палат парламента)», законопроект сможет «завершить свой демократический путь с уважением ко всем».

Начало рассмотрения пенсионной реформы в парламенте спровоцировало волну протестов по всей Франции. В ходе субботних демонстраций были задержаны 169 человек, в том числе 122 в Париже. В понедельник масштабные забастовки продолжились. В аэропорту Орли были отменены 30% авиарейсов, в зависимости от направления были отменены от 20 до 60% поездов по всей стране. Продолжилась забастовка работников нефтеперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, а также преподавателей университетов.