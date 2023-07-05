«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина

На кадрах видны разное оружие, золотые слитки, наличные деньги, несколько париков. Изъятое при обысках имущество, в том числе 10 млрд руб. и наградной пистолет от Сергея Шойгу, вернули Евгению Пригожину

В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» показали видео и фото обысков в доме и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как в офис заходят силовики, показаны картонные коробки с деньгами («Фонтанка» и 47news передавали, что речь идет о 10 млрд руб., которые были в «Газели» во дворе отеля «Дворец Трезини» в Академическом переулке и в Citroen на подземной парковке отеля River Palace на Васильевском острове).

В помещениях обнаружили оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики, слитки золота, деньги в различной валюте. В доме есть вертолетная площадка, бассейн, сауна, тренажерный зал и медицинский кабинет.

«Фонтанка» ранее передавала, что бизнесмену вернули оружие, среди которого были наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher и полуавтоматическая винтовка «АРка» (о каких-либо делах в связи с незаконным хранением оружия не сообщалось). Пригожин приезжал за ним лично в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Помимо этого, ему возвратили деньги (их забирал водитель Пригожина) и технику, изъятую в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот», которую Пригожин распустил в конце июня.

Обыски у Пригожина прошли в связи с «маршем справедливости», начатым бизнесменом 24 июня. Он обвинил военное руководство в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов, Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в Москву. Против Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Вечером того же дня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело против предпринимателя было прекращено. Путин предложил вагнеровцам три варианта на выбор: заключить контракт с Минобороны, отправиться домой или уйти за Пригожиным. 2 июля ЧВК объявила о приостановке работы региональных центров набора бойцов.