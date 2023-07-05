«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности Общество, 00:32
Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры Политика, 00:08
Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру Общество, 00:00
Сборная Испании не пустила Украину в финал молодежного Евро Спорт, 05 июл, 23:49
«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина Политика, 05 июл, 23:38
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 05 июл, 23:29
Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля Политика, 05 июл, 23:22
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции Общество, 05 июл, 22:53
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 05 июл, 22:46
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона Политика, 05 июл, 22:26
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах Политика, 05 июл, 22:23
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч на Уимблдоне Спорт, 05 июл, 22:19

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина

«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина
На кадрах видны разное оружие, золотые слитки, наличные деньги, несколько париков. Изъятое при обысках имущество, в том числе 10 млрд руб. и наградной пистолет от Сергея Шойгу, вернули Евгению Пригожину

В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» показали видео и фото обысков в доме и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как в офис заходят силовики, показаны картонные коробки с деньгами («Фонтанка» и 47news передавали, что речь идет о 10 млрд руб., которые были в «Газели» во дворе отеля «Дворец Трезини» в Академическом переулке и в Citroen на подземной парковке отеля River Palace на Васильевском острове).

В помещениях обнаружили оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики, слитки золота, деньги в различной валюте. В доме есть вертолетная площадка, бассейн, сауна, тренажерный зал и медицинский кабинет.

«Фонтанка» ранее передавала, что бизнесмену вернули оружие, среди которого были наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher и полуавтоматическая винтовка «АРка» (о каких-либо делах в связи с незаконным хранением оружия не сообщалось). Пригожин приезжал за ним лично в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Помимо этого, ему возвратили деньги (их забирал водитель Пригожина) и технику, изъятую в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот», которую Пригожин распустил в конце июня.

Обыски у Пригожина прошли в связи с «маршем справедливости», начатым бизнесменом 24 июня. Он обвинил военное руководство в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов, Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в Москву. Против Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Вечером того же дня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело против предпринимателя было прекращено. Путин предложил вагнеровцам три варианта на выбор: заключить контракт с Минобороны, отправиться домой или уйти за Пригожиным. 2 июля ЧВК объявила о приостановке работы региональных центров набора бойцов.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин обыски деньги оружие Золото ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу
Политика
Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот»
Политика
Губернатор Петербурга не увидел возможности изъять имущество Пригожина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter