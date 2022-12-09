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Виктор Бут прилетел в Москву после обмена на Грайнер

Виктор Бут прилетел в Москву после обмена на Грайнер
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Самолет с россиянином Виктором Бутом, который был обменян на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами: Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В ведомстве отметили, что Вашингтон долгое время категорически отказывался от диалога по включению Бута в обмен.

Грайнер после освобождения направилась в США. Американский президент Джо Байден рассказал, что пообщался со спортсменкой и что с ней все в порядке.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

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Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

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Виктор Бут обмен Внуково-2 самолет
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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