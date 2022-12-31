Конгрессу предложили оценить последствия для США передачи Patriot Украине

ЗРК Patriot (Фото: Peter Mueller / Getty Images)

Исследовательская служба конгресса США (CRS) предложила законодателям рассмотреть ряд вопросов, связанных с поставками на Украину зенитных ракетных комплексов Patriot.

В частности, конгрессмены должны подумать о том, как повлияет передача батарей Patriot на боевую готовность американской армии и командований, предоставят ли союзники по НАТО Patriot и/или перехватчики для них, будут ограничены типы вражеских систем, против которых могут применяться перехватчики для Patriot, а также как Пентагон и НАТО собираются обучать украинских военных.

В CRS отмечают, что вывод Patriot из состава, например, Центрального командования вооруженных сил США или Индо-Тихоокеанского командования может создать «потенциальные риски» для них в случае военных действий.

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