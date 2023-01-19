Швеция пообещала Украине бронетехнику и артиллерию

В Стокгольме заявили, что направят Киеву в том числе самоходные артиллерийские установки Archer

Самоходная артиллерийская установка Archer (Фото: wikimedia.org)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о новом пакете военной помощи Украине. Как пишет Aftonbladet, речь идет о поставках бронетранспортеров Stridsfordon 90, а также самоходных артиллерийских установок Archer.

Также Украина получит противотанковые управляемые ракеты NLAW, машины для разминирования и стрелковое оружие. Общая стоимость нового пакета военной помощи составит около $419 млн.

По данным Aftonbladet, оружие в течение нескольких лет хранилось на военных складах и потребовало небольшой модернизации перед отправкой на Украину.

Швеция с начала СВО оказывает военную помощь Украине. Ранее Киеву направлялись ПТУР, системы ПВО, бронемашины. Однако королевство не поставляло САУ Archer, аргументируя это тем, что Украина их не запрашивала. Теперь, утверждает Кристерссон, Киев нуждается в помощи, поскольку ВСУ «сражаются за свободу всей Европы».

Stridsfordon 90 внешне напоминает танк, но его основной задачей является перевозка военнослужащих. Производителем этой бронемашины является концерн BAE. Stridsfordon 90 стоит на вооружении в странах Скандинавии, а также в Эстонии, Нидерландах, Дании и Швейцарии. САУ Archer оснащена 155-миллиметровой гаубицей с полностью автоматизированной системой заряжания.