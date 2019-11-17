Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать

Россия начала процесс возвращения трёх кораблей ВМС Украины, задержанных в ноябре 2018 года. Ранее этого потребовала украинская сторона. Что важно знать — в обзоре РБК

Что произошло

В воскресенье началась буксировка трех кораблей ВМС Украины, которые были задержаны Россией при попытке пройти по Керченскому проливу в ноябре 2018 года. С тех пор судна находились в Керчи.

По сообщениям телеканала «Крым-24», артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» будут переданы Киеву в нейтральных водах недалеко от мыса Тарханкут в Крыму.

Как заявили в пограничной службе ФСБ, передача состоится завтра, 18 ноября.

После передачи корабли отправятся в порт Одессы.

Корабли и их экипаж были задержаны в ноябре 2018 года. Российская сторона обвинила их в незаконном пересечении границы. Вернуть моряков и корабли Россию в мае 2019-го обязал Международный суд по морскому праву. Моряки вернулись в Киев в сентябре в рамках двухстороннего обмена.

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