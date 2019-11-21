Зеленский прибыл в Очаков с опозданием после отказа у самолета двигателя

Зеленский прибыл в Очаков с опозданием после отказа у самолета двигателя

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков Харьковской области для участия в торжественной встрече возвращенных Россией украинских кораблей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой пресс-службе президента.

«Президент прибыл в Очаков осмотреть вернувшиеся корабли. В военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание Новости-N, лайнер украинского президента задержался на три часа. Его визит был запланирован на 19.00, но из-за поломки самолета он был отложен.

Ранее источники издания «Новое Время» и портала NewsRoom сообщили, что у самолета Зеленского отказал двигатель. Неисправность обнаружили еще до взлета самолета. Источник издания Depo.Харьков отмечал, что инцидент произошел в аэропорту Харькова. Зеленскому предложили пересесть на военный самолет, однако, из соображений безопасности президент отказался использовать предложенный ему самолет.

18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные в 2018 году конфликта из-за нарушения ими российской границы в Керченском проливе. Речь идет о кораблях «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу» ВМС Украины. В МИД России объяснили передачу тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

По версии российской стороны, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинцам был открыт огонь, три украинских моряка получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО. После данного инцидента Россия и Украина завели уголовные дела.

В свою очередь, власти Украины заявляли, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценил действия Москвы как агрессию. Российская сторона посчитала инцидент провокацией.

7 сентября 2019 года состоялась передача украинской стороне 24 моряков в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.